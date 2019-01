Caso Anapol: La médica detenida niega haber vendido cupos a aspirantes

Fanny Molledo dijo que el dinero era de postulantes a escuela técnica.

La médico Fanny Molledo, con especialidad en otorrinolaringología, está detenida por la supuesta alteración de notas de postulantes a la Academia Nacional de Policías (Anapol). En una breve entrevista con este medio negó que haya vendido cupos para la institución.

Molledo, encarcelada junto al teniente Freddy Tiñini, dijo que los 211 mil bolivianos y los 2.500 dólares que fueron encontrados en su casa los recibió por asesorar a postulantes en los detalles de la revisión médica. Además, dijo que también le pagaba al teniente para que los capacite sobre el examen de conocimiento.

¿Cuál es su versión sobre los cargos en su contra?

Mi participación en esto de la Anapol es que algunos papás me confiaron a sus hijos, porque como no saben (de los procedimientos y requisitos), (me encargaron que) yo les haga revisar sus dientes, con un médico general, su entrenamiento para el (examen) físico, pero no para comprar cupos, sin embargo han dicho que yo era quien vendía los cupos, eso es falso.

¿De dónde viene el dinero que se encontró en su casa?

Cuando allanaron mi casa, yo tenía el dinero (marcado) con los códigos (de los postulantes) porque tenía que dividir para pagar a esta persona (Tiñini) de lo que él les estaba capacitando. No es que se haya consumado un delito porque la intención no era delinquir. Debía pagarle al teniente para que los capacite en el examen de conocimiento y el físico.

De ese dinero yo debía descontar para comprar medicamentos si necesitaban los postulantes, era la última etapa y sabe que todo pasa a último momento, por eso algunos han pagado 1.000, 2.000 dólares, pero no era para vender cupos.

Si hubiera querido vender cupos hubiera cobrado como dice la mayoría, para las escuelas (básicas) que cobran entre 6.000 y 8.000 dólares y para la Anapol hasta 16.000 dólares.

Quiero aclarar que parte del dinero que han decomisado en mi domicilio es de mis otras actividades particulares.

¿Quiénes hacían estos cobros a los postulantes?

Yo sé quienes recibían (dinero) por los cupos, quién reclutaban, pero da miedo hablar, porque al final parece que la cosa se enciende más y ellos, como son capos, van a ver cómo embarrarme más a mí y ellos salir libres. Tengo miedo.

La acusan de reclutar a los postulantes

Antes de que me elijan para hacer la revisión médica a los postulantes, me contaron que había una pugna interna para definir a quién contratar.

A mí me conocen porque he realizado varias campañas con la Policía y ahí uno se hace contactos. Yo tengo mi consultorio en El Alto y a los padres les decían que en mi consultorio se hacían las revisiones con los parámetros de la academia.

Sobre el dinero quiero aclarar que yo tenía un dinero separado en una bolsa, con los códigos de los postulantes, que era para el teniente, para pagarle de esa parte que dije de la capacitación, pero no era de postulantes a la Anapol, sino de los postulantes a las básicas.

A los postulantes de la Anapol también les he ayudado, les he operado, todo, pero estos eran postulantes de la Fatescipol (Facultad Técnica Superior en Ciencias Policiales).

Pero cuando leí en los periódicos todo lo han mezclado, el dinero de mis honorarios y el de los pagos de los postulantes.

