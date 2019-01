Chris Hemsworth confiesa qué fue lo único que le impidió tirar la toalla cuando en todos los castings le decían que no

Hace 10 años el actor estuvo muy cerca de abandonar su sueño de triunfar en Hollywood y regresar a Australia. Pero una conversación con su padre le hizo cambiar de opinión.

Hoy resulta imposible no ver a Chris Hemsworth como una estrella nata. Posiblemente de las más grandes que brillan actualmente en Hollywood. Pero, aunque cueste creerlo, hubo un tiempo en el que el marido de Elsa Pataky estuvo muy cerca de tirar la toalla y abandonar su sueño de convertirse en actor. De hecho, hace solo una década pensó seriamente en abandonar Los Ángeles y regresar a su Australia natal a probar suerte con otra profesión, aventura en la que por supuesto le habría acompañado encantada la actriz española, que conoció al padre de sus hijos cuando él todavía no era nadie en la industria. Por suerte para ambos, había en la cabeza de Hemsworth un deseo todavía más grande que el de protagonizar películas. Uno que le obligó a seguir intentándolo y del que ha hablado por primera vez en una nueva entrevista. “Estuve muy cerca de abandonarlo todo en 2009, y eso que siempre había querido ser actor”, explica Chris en una conversación con Men’s Health, de cuyo nuevo número es portada.“Tenía además muy claro que si lo lograba lo primero que haría sería pagar la hipoteca de la casa de mis padres. Que todo lo que me pagaran lo iba a dedicar a eso”, asegura.

“De hecho le pregunté a mi padre si creía que yo podría algún día pagarles la casa con mi trabajo y el me respondió que probablemente nunca. Eso fue lo que me hizo cambiar por completo de actitud”, confiesa Chris, que ya había tenido pequeños papeles en cintas como Star Trek o Una escapada perfecta.

“Así que me puse las pilas con las audiciones y mi estado mental pasó de estar obsesionado con regresar a Australia a pensar en que tenía que hacer más castings para pagarles la casa a mis padres. ‘Hazlo por ellos, piensa en otras razones que no sean en ti mismo’, me decía cada vez que iba a una prueba. Y fue ahí cuando logré mi primer papel en The Cabin in the Woods, luego en Amanecer rojo y finalmente, me eligieron para interpretar a Thor”, concluye.

Spoiler: efectivamente le acabó pagando la casa a sus padres. Y si quisieran, también el pueblo entero donde viven. Entrar a trabajar en el universo Marvel es mejor que ganar cualquier lotería.

Fuente: revistavanityfair.es