Claudia Fernández, esposa del Vicepresidente, regresa a la TV

Claudia Fernández regresa a la TV

La presentadora de TV volvió a la Red Uno después de un año



La Paz.- Después de su alejamiento por más de un año para dedicarse a los cuidados de su pequeña Alba, la presentadora de televisión Claudia Fernández volvió a la Red Uno.

Tal y como lo dijo en diciembre de 2017 “no es un adiós, sino un hasta pronto”, este lunes retornó a conducir Notivisión en la ciudad de La Paz.

Con motivo de su regreso, Claudia publicó en sus redes sociales un mensaje muy alentador y reflexivo para las mujeres trabajadoras. “Mi hija es mi prioridad, no hay duda de ello. Pero estoy convencida que las mujeres tenemos la capacidad de ser “buenas” mamás y a la vez destacarnos en el ámbito profesional…”, dice la publicación.

Las responsabilidades de mamá te deben alejar de tus metas profesionales?

Mi hija es mi prioridad, no hay duda de ello. Pero estoy convencida que las mujeres tenemos la capacidad de ser “buenas” mamás y a la vez destacarnos en el ámbito profesional.

No hablo solo de trabajo, porque muchas veces el trabajo en casa es más intenso que el trabajo en la oficina. Me refiero a aquellos anhelos personales, metas trazadas u obligaciones que tenemos.

Yo quiero seguir luchando por mis…Ver más

