Diputado llama al TSE de la “vergüenza” tras declararse incompetente para resolver denuncia

El Tribunal Supremo Electoral se declaró incompetente para resolver la denuncia del legislador, bajo el argumento que la encuesta sobre intención de voto de Evo Morales no está vinculada a las Elecciones Primarias.

El diputado José Carlos Gutiérrez. Foto: Archivo

La Paz, 22 de enero (ANF).- Después que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se declaró incompetente para resolver la denuncia sobre la encuesta de intención de voto a favor del presidente, Evo Morales; el diputado José Carlos Gutiérrez dijo que es un “Tribunal de la vergüenza”.

“…la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral no tiene competencia para pronunciarse ante denuncias sobre estudios de opinión que no estén vinculados con el proceso de Elecciones Primarias, por tanto no corresponde realizar la fiscalización sobre lo planteado en la denuncia”, dice el comunicado del TSE difundido pasadas las 23.00 de este lunes.

El legislador presentó su denuncia el 28 de diciembre de 2018 ante el TSE, en contra del Movimiento al Socialismo (MAS) por la difusión “ilegal” de una encuesta de intención de voto. Solicitó al organismo que cancele la personería jurídica del partido de gobierno e inhabilite, además, al binomio Evo-Álvaro.

Sin embargo, los vocales del Órgano Electoral Plurinacional se declararon incompetentes bajo el argumento que “la denuncia realizada no versa sobre las candidaturas para las Elecciones Primarias que se encuentran en actual curso”.

Gutiérrez dijo que se trata de un Tribunal Supremo Electoral de la “vergüenza”, porque con esta decisión “le ha dado al MAS un cheque en blanco para despilfarrar nuestros recursos económicos”, protestó.

Acotó que el OPE se ha convertido en el “protector del MAS”, advirtió que estas decisiones que asumen los vocales en contra de las leyes, la Constitución Política del Estado y el referéndum del 21 de febrero de 2016 “no van a quedar en la impunidad”.

Lamentó que la aplicación de las leyes no sea en igualdad de condiciones, recordó que el 2015, 228 candidatos de Demócratas fueron inhabilitados y el TSE de ese entonces suspendió la personería jurídica en el Beni.

“Al MAS no se le trata de la misma forma. Pero vamos a hacer respetar la ley, la Constitución y el 21F, “que es una burla más que hizo este tribunal de la vergüenza”.

Advirtió que denunciará al TSE ante instancias internacionales, “porque el mundo tiene que saber que este Gobierno se va al año”, refiriéndose a enero de 2020.

Fuente: ANF