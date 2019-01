Dominar la billetera móvil complica la compra de productos con el 15%

Dominar la billetera móvil fue el gran reto que tuvieron que superar compradores y vendedores durante los primeros días de venta de productos con el 15 por ciento del doble aguinaldo. Esta experiencia se reflejó durante la feria organizada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, que en Cochabamba comenzó el lunes por la noche y que se extenderá hasta el domingo en el coliseo de La Costanera.

Entre los estands de más de 60 microempresas que ofrecían sus productos con pago electrónico, se escuchaba quejas de los usuarios. “No encuentran mi código”, “dicen que he hecho mal mi ruteo”, “no entiendo. ¿Por qué no lo han hecho más simple?”. Los vendedores ayudaban a los clientes, pero a veces los derivaban a un equipo técnico del Ministerio instalado al fondo del pabellón.

Allí, un montón de gente se aglomeraba en torno a los tres o cuatro técnicos que intentaban resolver los problemas con el celular. “El principal problema de la gente es cómo habilitar su número en el sistema para poder hacer sus compras. Como es una hermenéutica nueva, hay gente que no sabe. Por lo demás, el sistema está muy bien”, explicó el funcionario Juan Carlos

Machaca, mientras introducía datos en tres celulares de clientes de forma simultánea. “Hay empleadores que tampoco registran bien el número de sus empleados”, agregó.

El vendedor de ProAlbo, Jaime Trujillano, explicó también que el código del cliente cambiaba cada 30 segundos, lo que confundía a muchos.

El desconocimiento tecnológico no fue sólo de clientes, sino también de vendedores, que tuvieron que ponerse al día en la billetera móvil, como lo reconoció Luz Mary Zelaya, ejecutiva de la Cámara de la Pequeña Industria y Artesanía (Cadepia). “De todos modos pasar de nivel era necesario”, agregó.

“Ha sido la compra más difícil de mi vida”, comentó por su parte Pedro Rocha, gerente propietario de 4 Arroyos. Tanto Rocha como Zelaya coincidieron en que, a pesar de todo, la feria fue una buena oportunidad para los pequeños productores y ambos sugirieron que en una próxima ocasión se eleve el porcentaje del 15 por ciento.

Los clientes, por su parte, reclamaban más productos de primera necesidad.

NOVEDADES

La feria seguirá hasta el domingo. La Feria del Segundo Aguinaldo abre de 14:00 a 22:00 en el coliseo de La Costanera. Sábado y domingo (últimos días) atenderá de 10:00 a 22:00. Participan más de 60 microempresas.

Otras agencias habilitan la billetera móvil. Después de más de una semana de espera, Emapa, Unilever y PIL comenzaron también esta semana la atención con billetera móvil. Emapa atiende en la Hamiraya entre Mayor Rocha y Ecuador; PIL, en la Ayacucho y La Paz, y Unilever en su planta del kilómetro 12 camino a Quillacollo.

OPINIONES

“He registrado mi celular como me han dicho, pero ahora me dicen que está ruteado. Yo no entiendo eso. Y no soy la única”. Elizabeth Romero. Cliente

“Al principio se veía complicado, salía error de sistema, ahora me parece interesante. Ya podemos comprar con mayor facilidad”. Erwin Flores. Cliente

“Es mi primera venta con la billetera móvil y es la venta más difícil de mi vida. Hemos tenido que aprender y ahora enseñamos a los clientes que vienen”. Pedro Rocha. Gerente 4 Arroyos