Dorado: El fin de la comisión de investigación de privatización y capitalización es tapar la corrupción del actual Gobierno

Sobre el tratamiento del informe final de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización, el diputado Luis Felipe Dorado aseguró que se trata únicamente de campaña política para comparar la corrupción de hace 30 años atrás con la corrupción de los 13 años de gobierno de Evo Morales.

Dorado cree poco probable procesar a ex presidentes y vicepresidentes del país, ya que varias de las acusaciones que se encuentran dentro del informe habrían prescrito, por lo que no corresponde aplicar la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz; además, el estudio se hizo a varias ex autoridades fallecidas.

“Hemos preguntado qué procesos van a hacer si ya han prescrito prácticamente todos, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz no aplica, e incluso hay muertos, Víctor Paz Estensoro, Banzer Suarez, Gonzalo Sánchez de Lozada está fuera del país, entonces, por qué no hicieron eso el primer año que entraron, esperaron hasta ahora que toca campaña política” cuestionó.

El legislador aseguró que con este informe el oficialismo trata de tapar todos los casos denunciados por la oposición como el caso del Fondo Indígena, Barcazas Chinas entre los más sonados, y “echar el perro muerto” a los anteriores gobiernos.

Fuente: Prensa Brigada Parlamentaria