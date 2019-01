El Gobierno garantiza que el SUS no afectará al seguro municipal

Hubo sorpresa al descubrir que aún no existe una ley sobre el SUS. Santa Cruz mantiene su ley municipal de salud; la promesa del Gobierno es que el SUS no la va a reemplazar, sino a fortalecer con recurso humano y medicamentos

Gina Justiniano

“Cualquier chiste uno puede hacer en este despelote de ley que no es ley y tenemos que animarnos a representar la verdad, ¿qué quieren que diga?, ¿que está todo bien?, ¿que así como están las cosas se puede aplicar? Nosotros vamos a tener que salir (al frente)”, expresó un Percy Fernández sereno, desde su despacho en reunión con la presidenta del Concejo y algunos secretarios del municipio.

Se refería al Sistema Único de Salud (SUS). Sus afirmaciones y la decisión del Concejo de hacer respetar la autonomía municipal en el manejo de sus recursos para el tema de la salud obligaron al Gobierno central a enviar al viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, a participar de la segunda sesión del año del Concejo Municipal en donde intentó aclarar algunas dudas.

La sorpresa fue que no hay ley que debatir. “Nos toman el pelo, no puede ser. Me hubiera gustado que nos entreguen la ley”, concluyó el burgomaestre después de casi cinco horas de sesión. Además, el Concejo cruceño se pronunció sobre el aparente paralelismo entre el seguro que pretende implantar el Gobierno central a partir de marzo y el seguro municipal que existe en Santa Cruz desde hace tres años. Por su parte, Jorge Landívar, secretario de Gestión y Coordinación, destacó que la reunión sirvió para que el Gobierno conozca la posición del municipio cruceño en el sentido de que va a defender su 15,5% que le corresponde de coparticipación para usarlo en su propio seguro de salud.

Las principales observaciones al SUS, además del 15,5% que el municipio cruceño ya no está dispuesto a entregar, fueron que antes de elaborar una ley, se debe consensuar con los municipios. En este punto el concejal Hugo Suárez Arana le dijo al viceministro que $us 200 millones que el Gobierno tiene para iniciar este sistema apenas van a alcanzar a cubrir la demanda de Santa Cruz y algo más. “Yo le digo que nosotros gastamos $us 160 millones al año, quiere decir que sobrarían $us 40 millones para el resto del país”. La otra observación es que la inscripción al SUS ha traído confusión. Santa Cruz de la Sierra tiene su propia ley municipal de salud, la 308.

La respuesta del MAS

Las prestaciones del seguro municipal van a ser complementadas con las 1.200 del SUS, aclaró el viceministro Terrazas y subrayó que “el seguro municipal se mantiene, se respeta y se refuerza con la dotación de medicamentos. “Dicen que se ha gastado Bs 200 millones anualmente en pagar prestaciones del tercer nivel, con el SUS ese elemento lo va a asumir el nivel central.

Esos millones van a volver para que lo gasten ustedes en el primer y segundo nivel”. Terrazas aseguró que con la implementación del SUS se van a otorgar recursos humanos a la Gobernación y al municipio. “Si son 8.000 nuevos profesionales contratados, a Santa Cruz le va a corresponder un porcentaje significativo.

En la primera etapa del SUS no vamos a poder eliminar la brecha (sobre la totalidad de recurso humano que se necesita), pero vamos a ir cerrándolo. Respecto a la liberación del 15,5% manifestó: “Ya no va a ir al tercer nivel, ese 15,5% va a ir para el primer y segundo nivel, que quede claro, a partir de marzo el nivel central se hará cargo de los servicios de alto costo, como terapia, neonatología, hemodiálisis, incluso en los hospitales de segundo nivel donde se hacen estas prestaciones el nivel central se hará cargo”.

Otro aspecto importante que adelantó el viceministro es que el dinero del Gobierno central va a estar antes que las prestaciones. “Actualmente con la ley 475 el dinero (por las prestaciones del tercer nivel) se pagaba hasta fin de año, eso dejará de pasar, vamos a dar el dinero antes de que empiece el servicio y al final conciliaremos cuentas. Por su parte, el concejal Tito Sanjinés recalcó que la ley 308 se mantiene y el municipio administrará su propia salud gratuita. “Hay que entender que el 15,5% es plata que se va a quedar en nuestro municipio y será administrada por nosotros. No va a continuar migrando para pagar lo que le corresponde a la Gobernación”. Por último aclaró que no se trata de una intervención del SUS a la seguridad gratuita del municipio cruceño, “el SUS va a fortalecer con recursos humanos, no lo va a intervenir ni administrar. No le veo mayor inconveniente a este tema”.

Lo que ven los analistas Para el municipalista Iván Arias, la decisión del municipio cruceño de defender su autonomía municipal fue oportuna. “Es un estate quieto, es un poner orden.

Lo que está en discusión es el financiamiento del seguro (SUS) y hasta ahora el Gobierno no explica con claridad qué entiende por seguro universal y qué por seguro único, y maliciosamente utiliza ambos términos. O es universal o es único, si es único quiere decir que va a agarrar todo el sistema de salud público y lo va a controlar; si es universal, se va a coordinar y se van a respetar los otros sistemas, incluyendo las cajas privadas.

Es una ley que puede prestarse tanto para una como para otra cosa y ese es el temor de los gobiernos municipales. Si el seguro fuera universal ¿para qué tener el SOAT?, ¿para qué le van a descontar a usted el 10% de su salario si todos vamos a tener seguro? Esas cosas el Gobierno no aclara”. Para Arias, la posición del municipio es correcta y el Gobierno ha sido desenmascarado. “Primero lo hicieron los médicos y la gente está abriendo los ojos y viendo que lo que hay detrás solo es una medida política”. Por su parte, el analista José Luis Santistevan considera que si no reclama ahora, el municipio será una institución quebrada.

Fuente: eldeber.com.bo