El papa Francisco eludió reconocer a Juan Guaidó como presidente y dijo que teme “un derramamiento de sangre en Venezuela”

“Yo apoyo a todo el pueblo venezolano, que esta sufriendo. Si yo entrara a decir hagan caso a estos países, o a estos otros me metería en un rol que no conozco. Sería una imprudencia pastoral de mi parte y haría daño”, dijo. En este contexto Francisco dijo que no le gustaba que se le definiese como “equilibrado”, sino que su comportamiento era “el de un pastor”.