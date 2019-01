El Parlamento Europeo no reconocerá el nuevo período de Nicolás Maduro: “Ninguna noticia falsa blanqueará la dictadura”

“Vamos a respetar los principios constitucionales de no intervención y de autodeterminación de los pueblos en materia de política exterior (…) Nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países, porque no queremos que otros gobiernos, otros países se entrometan en los asuntos que sólo corresponden a los mexicanos”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador para justificar su decisión.