El SUS arranca a tropezones con 5.000 inscritos y paro médico

La adscripción al Sistema Único de Salud será paulatina e indefinida. En la ciudad de Santa Cruz no se vio registro en los centros de primer nivel

Gina Justiniano / Agencias

El primer día de registro para acceder al Sistema Único de Salud (SUS) tuvo poco más de 5.000 inscritos a escala nacional, de los cuales La Paz fue la plaza más importante con 3.298, seguido de Cochabamba con casi 1.000. De Santa Cruz las autoridades del Ministerio de Salud evitaron dar una cifra. “Se ha tenido muy buena respuesta, era lo que se esperaba, que la población esté consciente de lo importante que es tener acceso gratuito a la salud”, manifestó María René Castro, directora de Inlasa (Instituto Nacional de Laboratorios de Salud) y agregó que acudió gente de todas las edades.

Lo cierto es que la dinámica de los centros de salud de primer nivel en Santa Cruz de la Sierra se mantuvo igual a la de cualquier día del año. La anunciada inscripción para el SUS no se realizó ayer, EL DEBER lo comprobó haciendo un recorrido por los centros El Pajonal, Elvira Wúnderlich, Hamacas y Lazareto, donde sus respectivos directores informaron de que no recibieron instructiva alguna, tampoco fueron capacitados para realizar la inscripción y afirmaron no contar con un sistema en línea ni internet. Tampoco hubo ventanilla ni escritorio especial habilitado para esta tarea. Desde el departamento de comunicación del Ministerio de Salud, una vez avanzada la mañana, hicieron conocer que hoy se iniciará la inscripción y que ayer varios galenos estaban siendo capacitados en el salón auditorio de la Caja Petrolera de Salud para hacer esta inscripción.

Se tenía estimado que al menos 3.114 establecimientos de salud del país realizarían desde ayer la inscripción de ciudadanos al SUS, que cubrirá a 5,8 millones de personas que no tienen un seguro médico.

El Ministerio de Salud indicó que en Beni se habilitaron 198 centros de salud, 374 en Chuquisaca, 557 en Cochabamba, 654 en La Paz y 181 en Oruro. Además, 506 en Potosí, 215 en Tarija y 67 en Pando, para la etapa inicial de la implementación de este seguro gratuito de salud. Los 463 de Santa Cruz incluyen las provincias, sitios en donde la inscripción sí arrancó, como fue el caso de Montero.

El funcionario de la Alcaldía de Montero Jhonathan Marquina sostuvo que la proyección en el ámbito municipal es llegar a los 85.000 beneficiarios, aunque considera que el grueso de la inscripción se dará a partir de febrero, aclarando que el registro será continuo y permanente durante todo el año.“El inicio ha sido normal en los diez centros de salud a los que se les distribuyó el formulario la semana pasada. Ahora solo esperamos que el ciudadano acuda al centro que le corresponde para hacerse anotar, llevando un aviso de la factura de luz o agua y su carné de identidad”, explicó.

El presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Rodolfo Vallejos, informó el miércoles de que se desarrolla con normalidad la inscripción para el SUS en los 55 municipios de las 15 provincias afiliados a esta entidad.

“Ya está comenzando la inscripción en Montero, Warnes, La Guardia, Cotoca, Cabezas y el resto se irá sumando de forma paulatina (…), estamos comprometidos con el Sistema Único de Salud, solo faltan algunas cosas y con el tiempo iremos mejorando”, afirmó en una entrevista con radio Patria Nueva.

Vallejos dijo que más del 51% de la población será beneficiada de forma directa con el SUS y agregó que todas las entidades autónomas municipales están preparadas para implementarlo en centros de primer y segundo nivel, que están bajo su administración.

Por su parte, el Ministerio de Salud anunció que se implementarán también ferias móviles en todos los departamentos para cumplir con el objetivo de registrar a todos los ciudadanos que no tienen seguro médico.

Recordemos que el Gobierno destinó un presupuesto inicial de $us 200 millones para iniciar con este seguro polémico que ha provocado el rechazo de los médicos del país, que hoy y mañana están en paro nacional, a lo que se agrega que el Sedes cruceño no se ha plegado y ha manifestado que no sabe cómo se lo piensa implementar si no hay siquiera las condiciones mínimas.

Inscripciones

Más temprano el vocero nacional del Sistema Único de Salud (SUS), Adolfo Zarate, aseguró que el registro de personas que no tienen un seguro médico se desarrolla sin dificultades. “Tenemos información muy positiva de que se están inscribiendo en distintos puntos del país, no solamente en las ciudades capitales, sino también a nivel de los municipios y las áreas rurales”, explicó.

Según el cronograma, desde ayer y de forma indefinida se implementará el registro de personas para el SUS, que se prevé llegará a 5,8 millones de ciudadanos que no tienen ese beneficio. Zárate recordó que la inscripción se realizará en los centros de salud de primer nivel e informó de que para la implementación del SUS se contratará a 8.500 profesionales para fortalecer la atención, además de mejorar la infraestructura y la dotación de equipos para que los médicos puedan trabajar y brindar atención de calidad.

Como en la capital cruceña ayer no hubo registro en los centros de salud, el concejal del MAS Tito Sanjinez salió a anunciar que los datos de 328.000 personas afiliadas al seguro municipal migrarán al seguro universal, para tal efecto ayer se celebró una reunión técnica entre el municipio y funcionarios del Ministerio de Salud. “Este sistema de afiliación va a migrar mediante un trabajo técnico y un calendario de trabajo al Ministerio de Salud. Estos serían los primeros 328.000 inscritos al Sistema Único de Salud en Santa Cruz de la Sierra”, remarcó y explicó que el municipio seguirá dando atención gratuita en los hospitales tal como lo venía haciendo y que con el SUS los pacientes podrán beneficiarse con medicamentos.

Sobre el SUS

Para el registro, los ciudadanos que no tienen seguro de salud deberán presentar su carné de identidad, además de una factura de luz o agua en los lugares previstos para esta inscripción y en ferias móviles que se organizarán en todo el país.

El 27 de diciembre, el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, anunció que el SUS comenzará con 1.200 prestaciones gratuitas de salud, que incluyen cirugías, exámenes complementarios, medicamentos y la internación de los enfermos en diferentes nosocomios.

El ministro no especificó qué patologías se cubrirían, pero aclaró que serán las más recurrentes y costosas. Entre ellas mencionó casos de neumonía, diarrea, infecciones respiratorias, infartos, fisioterapia, diabetes, ginecología, pediatría, medicina interna, odontología, cirugías de apéndice, vesícula, cesáreas, entre otras.

Línea gratuita

En el recorrido por la ciudad, se constató que la población desconoce sobre el SUS, los requisitos y adónde debe dirigirse para inscribirse. Jaquelín Albarracín, del Ministerio de Salud, dijo que desde ayer funciona la línea gratuita 800100070, a la que pueden llamar desde cualquier lugar del país. Agregó que la mayoría de las llamadas recibidas provinieron de Santa Cruz, El Alto, Oruro y Chuquisaca, y que la línea presta atención de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30, para despejar todas las dudas de la gente.

