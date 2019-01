Envían a la cárcel a secuestradores de un ciudadano chileno

La defensa de los acusados anuncia que apelará la resolución judicial.

Un juez de Cochabamba determinó este viernes la detención preventiva para cuatro de los cinco imputados por el secuestro y tortura de un ciudadano chileno.



Entre tanto, la quinta persona involucrada en el hecho, fue beneficiada con medidas sustitutivas porque está embarazada y ahora deberá cumplir detención domiciliaria.



Jorge Fuentes, abogado defensor de los procesados, dijo que dos de los involucrados fueron enviados al penal de El Abra y otros dos a la cárcel de San Sebastián.



Pero no estamos de acuerdo con esta decisión, por lo que “se va a hacer la resolución de apelación conforme corresponda”, agregó el jurista.

Ayer se conoció que un chileno, identificado como Camilo C. C. de 24 años, fue rescatado en Cochabamba, después de haber permanecido secuestrado desde el pasado 26 de diciembre por una organización criminal, integrado por bolivianos y un colombiano.



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que el secuestro se registró en la ciudad de Iquique, Chile, en la fecha mencionada y luego la víctima fue llevada al territorio boliviano por un paso fronterizo no autorizado.

Los secuestradores pidieron a la familia de la víctima 20 mil dólares de rescate y dieron un plazo para la entrega del dinero hasta el 4 de enero.



La familia envió desde Chile sólo 5 mil dólares y luego denunció el hecho ante la Policía, que finalmente logró liberar al secuestrado y capturar a los antisociales.

