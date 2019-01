Evo llama “llorones” a opositores y pide que se unan en vez de quejarse a OEA “cobardemente”

Evo Morales en un acto en Epizana, Cochabamba. Foto: BTV/Captura.

La Paz, 12 de enero (ANF).- El presidente Evo Morales afirmó este sábado que los opositores deberían unirse y preparar su programa de gobierno, en base a las propuestas del pueblo y no del imperio, antes de estar llorando y quejándose “cobardemente” a la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Estamos escuchando que no quieren las elecciones primarias porque nos tienen miedo (…) y piden la intervención de la OEA, están diciendo que habrá fraude, pero qué fraude si el 2002 nos han quitado el triunfo y no nos hemos quejado, no hemos llorado y ellos anticipadamente ya están llorando, de paso son llorones los de la derecha, por qué no se juntan todos de una vez”, aseveró.

Pidió que las organizaciones políticas unirse, entre patriotas y antipatriotas o entre ricos y pobres. “Nos juntaremos, que se unan y no estén llorando”, insistió el Jefe de Estado, durante un acto de proclamación de su candidatura en Epizana, departamento de Cochabamba.

