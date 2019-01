Falleció la leyenda sudafricana Phil Masinga

El ex delantero del Leeds y miembro de la generación de oro que conquistó la Copa Africana de Naciones en 1996 tenía cáncer.

EFE

“Sudáfrica ha perdido a uno de los mejores hijos que jamás haya representado al país en un campo de fútbol. Phil fue un verdadero embajador del deporte”, transmitió hoy el Parlamento sudafricano en un comunicado.



El fallecimiento del jugador, conocido afectuosamente como “Chippa”, se produjo este domingo en un hospital de Johannesburgo.

It is with great sadness that the club has learnt of former striker Phil Masinga’s passing. The thoughts of everyone at #LUFC are with his family and friends pic.twitter.com/d0H0EO8idl