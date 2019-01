Fiscalía rechaza denuncia contra la exministra López

La fiscal coordinadora de la Unidad de Análisis de La Paz, Verónica Jara, informó el jueves que la denuncia presentada por dos senadores opositores contra la exministra de Comunicación, Gisela López, fue desestimada por carecer de elementos procesales suficientes.

“La denuncia ha sido observada, notificada y después desestimada en el despacho del senador (Oscar) Ortiz, toda vez que no contaba con los elementos necesarios”, dijo a los periodistas.

Los senadores de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo y Óscar Ortiz presentaron la semana anterior una denuncia por supuesto uso indebido de bienes del Estado e inducción al voto tras la difusión de una encuesta que favorecía al presidente Evo Morales.

La fiscal explicó que la no admisión de la denuncia contra López se debe a que la acusación no contaba con elementos tipificados en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 55 numeral II.

Ese artículo establece que “los fiscales podrán desestimar denuncias escritas, querellas e informes policiales de acción directa en las que el hecho sea atípico, de persecución penal privada, no cumpla requisitos legales pertinentes, no exista una relación táctica clara o no existan los elementos necesarios para tomar una decisión, en estos tres últimos casos se otorgará el plazo de 24 horas para subsanarla bajo alternativa de tenerla por no presentada”.

“La falencia que hubo en esta denuncia se puede establecer que: no se especificaba las partes procesales, estaban fotografías y tampoco se verificaba el daño que se hubiera ocasionado. Se refería solo a un reporte de una encuesta que se había hecho”, detalló Jara.

esb/rm

Fuente: ABI, Bolivisión