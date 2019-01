Fuerte control para ingresar a plaza Murillo, solo pasan con credencial los afines al Gobierno

Algunos transeúntes que no pueden ingresar a plaza Murillo de La Paz señalan que el Gobierno de Evo Morales se blinda de esta manera para evitar gritos del Bolivia dijo No.

Fuerte control para ingresar a plaza Murillo, solo pasan quienes tienen credencial

Los funcionarios públicos hace fila en las calles Colón y Ballivián. El Deber





Desde tempranas horas rige un control muy estricto, como no había ocurrido en años anteriores, para ingresar a plaza Murillo; se habilitó un solo acceso, por las calles Ballivián y Colón, pese a que hay otras tres vías de acceso.

En el único lugar de ingreso, hay una fila muy larga y que avanza lentamente por donde ingresan funcionarios de las distintas reparticiones gubernamentales y por donde los periodistas deben ingresar, después de hacer fila. Este último es insólito porque los periodistas están haciendo cobertura informativa pero igual los policías dicen que cumplen iuna instrucción para evitar el ingreso directo.

En la única fila que hay dos controles, en la primera piden credencial para continuar en la fila y el segundo control es mucho más riguroso y moroso, pues allí la persona debe justificar y mostrar sus credenciales para ingresar a plaza Murillo.

Bajo este panorama es difícil que una familia o persona particular pueda ingresar al kilómetro cero porque no tiene credencial. Algunos transeúntes que no pueden ingresar a plaza Murillo señalan que el Gobierno se blinda de esta manera para evitar gritos del Bolivia dijo No.

Página Siete Digital / La Paz