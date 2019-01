Gobierno utiliza a sus operadores políticos para desprestigiar al alcalde Revilla, a costa de la salud de los paceños: Sol.bo

Crisis de la basura en La Paz. “Es censurable que el MAS, a través de estos operadores, tenga una postura anti paceña, que se conviertan en los principales enemigos de los paceños”, aseguró el Vocero de Soberanía y Libertad.

José Luis Bedregal, vocero de Soberanía y Libertad (Sol.bo).

José Luis Bedregal, vocero de Soberanía y Libertad (Sol.bo), señaló hoy que el Movimiento al Socialismo tiene una postura “anti paceña” al tratar, dijo, de mantener el bloqueo en el relleno sanitario de Alpacoma y poner “en grave riesgo” la salud de la ciudadanía por la acumulación de la basura en las calles.

El Vocero de Sol.bo señaló que el partido de Gobierno utiliza a sus “operadores políticos” para desprestigiar la imagen del alcalde de La Paz, Luis Revilla, a costa de la salud de la población.

En ese sentido, reprochó el accionar del presidente de la Federación de Juntas vecinales (Fejuve) afín al Gobierno, Jesús Vera, que esta mañana se trasladó hasta El Alto para impedir que la basura de esa ciudad sea depositada en el relleno sanitario de El Ingenio, en El Alto, como habían acoraddo Luis Revilla y la alcaldesa de la urbe alteña, Soledad Chapetón.

Bedregal también identificó como uno de los operadores del Gobierno al alcalde de Achocalla, Dámaso Ninaja, a quien recordó como el funcionario que se arrodilló ante el presidente Evo Morales para demostrar su apoyo al proceso de cambio.

Por otro lado, el Vocero de Sol.bo criticó el accionar de algunos ministros. En primer lugar, señaló que la instrucción del Ministerio de medio Ambiente respecto a cerrar el relleno sanitario de Alpacoma, carece de un informe técnico.

“Lo que estamos observando es que el Ministerio hace una inspección, no realiza un estudio técnico. ¿El ministro (Carlos) Ortuño es tan experto que es capaz de a ojo de buen cubero definir que está ocurriendo ene se terreno? Es lamentable. Como ciudadano me parece irresponsable que haciendo una inspección ocular tenga el atrevimiento de plantear el cierre del relleno sanitario cuando no es su atribución”, dijo.