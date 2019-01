Hallan 3 vacíos en la pesquisa del asesinato de Carla y Jesús

La parte acusadora detectó que la Fiscalía de La Paz no reparó en las circunstancias de la muerte de la joven, cómo cercenaron la mano de Jesús, por ejemplo.

La Paz. Carla Bellot y Jesús Cañisaire perdieron la vida en enero de 2018. Foto:Archivo





Las circunstancias precisas en las que quitaron la vida a Carla Bellot, dónde quedó la mano cercenada de Jesús Cañisaire y quién vendió su celular en el Barrio Chino de El Alto, son los tres vacíos que el Ministerio Público dejó en la investigación por el asesinato de la pareja, según la parte acusadora.

A las 17:30 de hoy comienza el juicio oral del caso en el Tribunal Primero Anticorrupción contra 10 acusados por el asesinato de Carla y Jesús, ocurrido el 1 de enero de 2018. El abogado de las víctimas, Marco Mostajo, encontró tres falencias en el curso de la investigación.

La primera es que hasta la fecha no se estableció las circunstancias exactas de la muerte de Carla. “Quedó esclarecido cómo le quitaron la vida a Jesús, quiénes fueron los autores de este macabro asesinato, pero lo que no ha quedado claro, entre otros puntos, es en qué circunstancias asesinaron a Carla”, reveló el jurista.

Mostajo aseveró que este punto no fue esclarecido debido a que la Fiscalía no realizó el careo entre los hermanos León, quienes hicieron declaraciones contradictorias sobre el feminicidio de Carla. Al no confrontar a los involucrados quedaron dudas, no sólo de las circunstancias, sino también de la fecha de su muerte.

El segundo vacío que dejó la Fiscalía en la investigación, según el abogado acusador, es que no se estableció cuándo fue cercenada la mano y parte del antebrazo izquierdo de Jesús, restos que no fueron encontrados y que incluso generó la versión de que canes se los hubieran arrancado cuando el cuerpo fue abandonado.

“Pero no olvidemos que el saquillo donde se encontró los restos estaba intacto, sobre eso, la Fiscalía no ha hecho énfasis en (determinar) cómo pierde ese miembro”, comentó.

Para el abogado, esta incógnita es otro elemento que deja en la incertidumbre cuándo murió Carla, pues Mostajo sostiene que presuntamente los León desprendieron la mano y también quebraron la columna de Jesús cuando ya estaba muerto. Sin embargo, el cuerpo de Carla no tenía ese tipo de lesiones, por lo que supone que el momento de ser introducido a un saquillo estaba aún con vida, pero inconsciente.

El tercer vacío detectado por el abogado es que no se conoce hasta la fecha quién vendió el celular de Jesús a otro de los acusados, Jhonny Desiderio, en el Barrio Chino de El Alto.

“Este señor, Desiderio, indicó que una persona con el alias de El Esperma sería el que le vendió el celular de Jesús. El Ministerio Público no ha indagado esto, teóricamente estaría prófugo, pero también manejamos la posibilidad de que esa persona que vendió el celular sea Eliot León”, señaló el abogado.

La acusación presentada por la Fiscalía señala que los principales autores del asesinato de Carla y Jesús son los hermanos Israel, Eliot y Mikaela León Fernández, además del esposo de ésta, Renzo Cáceres, y la pareja de Israel, Estéfani Guizada.

Israel y Eliot León también son acusados de haber violado a Carla, los otros son considerados cómplices.

Los cuerpos de la joven pareja, reportada como desaparecida el 1 de enero de 2018 fueron hallados el 19 de enero de ese año, maniatados con alambres de construcción dentro de dos saquillos, abandonados al interior del embovedado del río Orkojahuira, en la zona San Simón, aledaña al Barrio Gráfico de la ciudad de La Paz.

Las familias de las víctimas piden la condena máxima de 30 años de cárcel para los autores.

Página Siete / Carlos Quisbert / La Paz