IDIF no halla rastros de esperma y no realizó pericia toxicológica

El fiscal departamental recordó que el examen forense físico indicó que hubo laceraciones en la víctima; pedirá una pericia complementaria. La defensa de la afectada dice que el informe no descarta la violación

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en un informe de 14 páginas que consta en el expediente de la Fiscalía al que accedió EL DEBER, certifica que no se hallaron rastros de espermatozoides ni líquido prostático específico en dos muestras biológicas del cuerpo de la joven víctima, ni en una tercera muestra perteneciente a una de sus prendas, según el dictamen de la bioquímica laboratorista del IDIF, Orfa Reque.

Sin embargo, tanto en las muestras del cuerpo de la víctima como en la prenda de vestir se detectó algunos rastros de impregnaciones.

Además, el informe señala que la prueba toxicológica para evidenciar la presencia de drogas en la sangre, no se realizó debido a que la cantidad de sangre en las muestras era insuficiente. La perito Zeyka Orellana detalla que para este tipo de pruebas se precisa como mínimo 7 ml de sangre, pero que solo se recibieron dos muestras que sumadas llegan a dar un volumen de 3,5 ml.



La reconstrucción no fue posible realizarla en pasados días pero ya fijaron otra fecha

No se descarta violación

Respecto a estos resultados, el fiscal departamental Mirael Salguero manifestó que se pedirá un informe complementario al IDIF puesto que, recordó, el examen forense físico realizado a la víctima arrojó que hubo laceraciones y lesiones.

Ese informe, de la forense Verónica Justiniano, establece “signos de violación anal además de graves y gravísimas lesiones en varias partes del cuerpo como rostro, espalda, brazos y piernas”.

En este sentido, el informe fue calificado como contradictorio, por parte del fiscal Salguero.

La anterior semana, circularon por redes sociales, interpretaciones del informe del IDIF que indicaban que se descartaba la violación sexual de la joven de 18 años.

Cuestionamientos al informe

Asimismo, forenses que ya no están en función pública, al ser consultados por EL DEBER, aseguraron que el informe del IDIF es confuso, contradictorio e incompleto.

Por esto, señalaron que lo más recomendable es hacer un nuevo dictamen pericial tanto toxicológico como biológico con las pruebas que se tienen, puesto que la cantidad de sangre tomada en las muestras, no son un argumento para no haber realizado la pericia para evidenciar la presencia de drogas.

Asimismo, cuestionaron que no se haya tomado muestras de orina a la víctima, considerando que esa prueba es casi exacta para determinar si hubo o no violación.

Abogado de la defensa

Andrés Ritter, abogado de la víctima, reiteró que el informe no dice que no existió la violación puesto que la agresión sexual pudo haberse dado con el uso de preservativos. Además, respecto al pedido de familiares de los detenidos, de que la víctima brinde una declaración, afirmó que ella ya se manifestó y que no se la puede revictimizar. Solamente, dijo, brindará una nueva declaración en caso de ser estrictamente necesario para la investigación.

Protesta de mujeres

Anoche, activistas contra la violencia a la mujer protestaron en las puertas de la Fiscalía. La abogada Jéssica Echeverría cuestionó que la defensa de los denunciados haya conocido el resultado de la pericia forense aún antes de que se haga oficial.

Las manifestantes rechazaron el informe y la revictimización que se está haciendo de la joven de 18 años, a quien nuevamente expresaron todo su apoyo.

Fuente: El Deber, Unitel