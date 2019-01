Jennifer Aniston besó en los labios a una reconocida actriz en un acto promocional de su película “Dumplin”

Pero para sorpresa la que se llevó Dolly Parton, sentada junto a Jennifer Aniston. La cantante de country, que acudió la entrevista al formar parte de la banda sonora de Dumplin, no reconoció de inmediato a la camarera. Hasta que no estuvo muy cerca, Parton no se dio cuenta de que la mujer que portaba las bebidas era Sandra Bullock.