John Bolton: EEUU responderá si hay violencia e intimidación contra diplomáticos y Juan Guaidó

El asesor en Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, se pronunció a través de su cuenta en la red social Twitter, para reiterar que Estados Unidos cumplirá con una respuesta significativa si se efectúa o existe violencia e intimidación contra personal diplomático de EEUU, contra el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó o la Asamblea Nacional.

lapatilla.com

“Toda violencia e intimidación contra el personal diplomático de los Estados Unidos, el líder democrático de Venezuela, Juan Guaidó, o la propia Asamblea Nacional representaría un grave asalto al estado de derecho y se cumplirán con una respuesta significativa”, señaló.

Asimismo, indicó también que “El apoyo y el control de Cuba sobre la seguridad de Maduro y las fuerzas paramilitares son bien conocidos”.

Fuente: lapatilla.com

Any violence and intimidation against U.S. diplomatic personnel, Venezuela’s democratic leader, Juan Guiado, or the National Assembly itself would represent a grave assault on the rule of law and will be met with a significant response. 2/2