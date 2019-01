John Travolta por fin lo ha aceptado: está calvo

El actor asiste por primera vez a un acto público sin bisoñé, con su cabeza al descubierto. Y tan digno.

Desde entonces, ha publicado varios vídeos y más fotografías dejándose ver al natural. 20 días después ha asistido a su primer acto público sin peluca, bisoñé ni tinte alguno que ocultara su calvicie. Así, al descubierto, ha acudido a la gala G’Day USA celebrada en Los Ángeles este sábado y posado ante los fotógrafos. Ante el mundo.

A sus 64 años, el actor se ha presentado en sociedad con su aspecto real. Ha decidido hacerlo de manera un tanto abrupta, porque la última vez que asistió a un acto público, el pasado mes de diciembre, lucía pelazo, ese que siempre le ha caracterizado. Hasta ahora.

¿Le inspiraría Pitbull?

Sigue los pasos de otras muchas celebridades (Bruce Willis, por ejemplo), royals incluidos (el príncipe Guillermo, sin ir más lejos) que no han tratado de fingir ante el paso de los años, la genética y la naturaleza masculina. Porque el pelo, sobre todo en los hombres, se pierde (más del 40% de los españoles tiene alopecia), y es algo que acompleja a muchos de ahí que se acabe recurriendo a injertos o tratamientos de otro tipo que prometen devolver la melena de otros tiempos. Pero no pasa nada, se puede ser atractivo y calvo como finalmente se ha dado cuenta el actor de Grease. El baile puede volver (envidiables pasos dio con Uma Thurman en Pulp Fiction) pero el pelo natural no va a ser como el de entonces. Así que esperamos que se libere para siempre de la peluca. ¿Para qué?





