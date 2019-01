Juan Carlos Salvatierra: “Estoy decepcionado con la ASO; pensaba que era seria”

El piloto dijo que no desistirá de su demanda contra los que llevan adelante el Dakar y que correr esta prueba de nuevo iría en contra de sus principios. Insistió en que es una injusticia que lo dejen fuera del rally.

JUAN CARLOS MONTAÑO E.

Hasta último momento no podía creer, que Amaury Sport Organisation (ASO) lo dejaba fuera de competencia, por una observación, como él repite una y otra vez, sin sustento. Había trabajado muy duro durante casi todo 2018 para intentar subir al podio de la categoría cuadriciclo, pero no se pudo pues quedó sin la posibilidad de competir en el Dakar, que se inicia este lunes.

¿Al final te frenaron?

Estamos todos muy tristes y muy dolidos ante esta injusticia y discriminación. Estuvimos aquí hasta el último momento tratando de empezar la verificación haciendo el procedimiento normal. Ayer (sábado) ellos publicaron en las redes sociales porque no me dejaban pasar la revisión administrativa y técnica, pero que aún había tiempo. Por ello nos presentamos, pero de entrada ni siquiera nos dan oportunidad para que revisen por lo menos los documentos, donde se prueba el cumplimiento absoluto del reglamento. De entrada dicen no de una manera abusiva.

¿Te explicaron las causas de su exclusión?

En ningún momento me han dado una respuesta oficial para justificar su decisión de que no me dejarán correr. Tampoco me han dado una carta que me señale que no se cumple el artículo tanto del reglamento. Todo lo que he escuchado ha sido “ya te dijimos, vos lo sabés y no te vamos a dejar correr”. Se nota mala fe, y bueno estamos consternados por esta discriminación. Hay una cuadri de un piloto europeo que tuvo el mismo problema, al que le están permitiendo correr luego de que lo escucharan y vieran la documentación presentada, lo que no pasó conmigo.

¿Tu cuadri es un prototipo?

Hay que aclarar que la Barren Racer One 690 no es un prototipo, pues ya se han producido unas 20. Con más de dos unidades ya no es prototipo. La definición de prototipo en el diccionario y en términos legales es cuando solo hay un vehículo, que no es mi caso. Mi cuadri es una de varias que ya se han fabricado y que han corrido el Dakar.

Se sabe que un grupo de pilotos fueron los que observaron y presionaron a la ASO…

Eso hay en todo deporte, pues siempre va a haber personas que quieran ganar en mesa, actuar de manera desleal, pero depende de cada organización hacer valer el reglamento, e investigar si el reclamo es válido o no. Ese caso no se ha dado aquí, y por ello estoy decepcionado con esta organización, que pensaba que era seria y que se regía en los reglamentos.

¿En qué queda tu demanda por discriminación contra la ASO?

Voy a acudir a todas las instancias legales para intentar que esto no suceda más afectando a otros pilotos que participen en esta prueba.

Se habla de una inversión de más de 200.000 dólares…

Esa es la inversión solo para estar en el Dakar. A ello hay que sumarle muchísimo más de todo el año de entrenamiento. Es mucho dinero, y también está el daño que me ocasionan a mí al no permitirme correr, cuando esta misma organización ya me había nombrado entre los favoritos a ganar. Y además, tenía posibilidades de obtener premios de mis auspiciadores. También dañan a mi equipo, que vinieron a asistirme y dar apoyo a otros pilotos.

¿Correrás otro Dakar?

Estoy muy decepcionado de la organización, cuyo actuar va en contra de mis principios de ir a lugares donde se hace lo incorrecto. De momento se me han quitado todas las ganas de participar de esta competencia el próximo año. Eso no quiere decir que estoy decepcionado de mi deporte, pero sí de esta carrera.

¿Hay privilegios con algunos competidores?

Sí. El caso de Robby Gordon es claro, pues se inscribió fuera de tiempo, cuando se había cerrado el 15 de noviembre. El piloto aseguró su participación el 10 de diciembre. Entonces, ellos cuando quieren incumplen sus reglamentos. Al final nos vamos dando cuenta de que para algunos cumplen el reglamento y para otros no. Se maneja a su conveniencia.

Fuente: diez.bo