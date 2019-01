La “mayoría manda” en el TSE y recibe presiones por dudas de su imparcialidad

Así lo dijeron la presidenta del órgano electoral, María Eugenia Choque, y la vocal Lucy Cruz, aunque se trate de un órgano colegiado. La oposición apunta a ver en el fondo la intención siniestra del fraude y el MAS dice que eso es una infamia

La guerra interna está declarada. La facción mayoritaria conformada por cinco miembros de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aplicó un rodillo sin escuchar la voz disidente de Antonio Costas y Dunia Sandóval y despidió a dos funcionarios clave para la seguridad informática. La oposición cree que el cambio de los técnicos tiene como objetivo montar un fraude electoral y una vez más, los vocales reciben críticas y presiones para que renuncien a sus cargos.

El despido de Óscar Flores y Franz Álvarez, exjefes de base de datos y de seguridad tecnológica de infraestructura, respectivamente, hizo evidente que hay fuego cruzado al interior del TSE. La presidenta María Eugenia Choque declaró ayer que “es necesario hacer conocer que la ley establece que tenemos siete vocales en pleno ejercicio del cargo, y la Sala Plena requiere un cuórum de cuatro vocales”.

Añadió que las decisiones tienen carácter colegiado, es decir, se toman en base a consensos, y están basadas en “la mayoría. “Funcionamos en base a disidencias, a acuerdos y desacuerdos. Quien no está de acuerdo lo hace notar. La máxima autoridad son los siete vocales, pero el funcionamiento de la Sala Plena es suficiente con cuatro”, disparó.

De esta forma admitió que el TSE puede funcionar y decidir, como lo hizo en el caso del despido de los dos funcionarios, sin la intervención de los vocales disidentes, que se encontraban de vacaciones en Santa Cruz.

En la misma línea, la vocal Lucy Cruz aseguró que de ninguna manera el despido de los dos funcionarios entorpece el avance del calendario electoral. Sin embargo, cuando los periodistas le preguntaron sobre el malestar expresado tras esa decisión por el vicepresidente Antonio Costas, en declaraciones al programa Asuntos Pendientes, en EL DEBER Radio, expresó que no hay ningún motivo que justifique su reclamo.

“La Sala Plena del miércoles estuvo conformada por cinco vocales que hacen el cuórum reglamentario establecido en la ley 026. Los vocales Costas y Sandóval se encontraban de vacaciones. Es un derecho que ellos tienen y del que todos los funcionarios gozamos”, advirtió. Sin embargo, aseguró que “eso no implica que se deban parar los trabajos del Órgano Electoral”.

El diputado opositor Wilson Santamaría lamentó la falta de credibilidad del TSE, “con la mayoría contundente que tiene el MAS en su interior, que aplica su rodillo y demuestra en sus últimas acciones que cumple instrucciones, que no actúa de forma independiente, así, ¿qué prevemos?, un fraude”, cuestionó y acotó que no hay forma de confiar en una Sala Plena que saca a personal clave tres semanas antes de una elección.

Su colega Gonzalo Barrientos, manifestó que “este hecho abre la sospecha y la preocupación de que se pueda manipular los resultados de este proceso electoral de octubre y eso puede dar pie a que se esté montando un fraude. Es por eso que debemos trabajar, como hicimos el 21-F para evitar que haya esa manipulación y la única manera de evitarlo es teniendo presencia en todas las mesas electorales”.

Ante esto, la vocal Cruz se defendió y aseguró que el trabajo del TSE y de los tribunales departamentales “es completamente transparente, está garantizado en todos los ámbitos y para ello los delegados de los diferentes partidos políticos participan de principio a fin. Se garantiza transparencia, siempre se lo hizo”.

El asambleísta oficialista David Ramos contestó que lamentablemente la oposición perdió la brújula y ya no sabe qué decir y genera este tipo de “infamias y mentiras”. “El padrón electoral fue sistematizado, avalado por veedores internacionales. En octubre tendremos veedores internacionales que supervisarán la transparencia”, aseveró.

Por su parte, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) envió una misiva al TSE, en la que exige de forma inmediata la renuncia de todos los vocales para garantizar transparencia en los próximos procesos electorales.

“Las elecciones nacionales previstas para este año, por su trascendencia democrática, deben ser promovidas por un TSE absolutamente imparcial, cuyos miembros gocen de credibilidad ciudadana contundente y demuestren su independencia, condiciones que lamentablemente no se advierte en su persona y cuatro vocales que demuestran ser funcionales al poder político”, advierte el documento. Sin embargo, en las redes sociales les hicieron recuerdo que, si renuncian los actuales titulares, hay siete suplentes recién elegidos por el rodillo del MAS en la Asamblea, que están listos para asumir.

El jefe de UN, Samuel Doria Medina, tuiteó que el gobierno maneja lo público “como una finca privada. Así trata al TSE, donde no quiere magistrados sino capataces. La modernidad democrática es todo lo contrario. Bolivia está cansada del caudillo y sus amigos, Bolivia quiere democracia”, escribió.

Asimismo, se informó que tres partidos, MTS, FPV y Pan-Bol son los que hicieron llegar los videos de campaña que elaboraron para ser emitidos en los medios estatales. Hasta el momento solo se mandó al canal estatal y a radio Illimani.

Según el calendario electoral, la difusión de propaganda electoral gratuita se realizará entre el 7 y el 23 de enero de este año. Las organizaciones políticas y alianzas que participan, hasta el 3 de enero tenían que enviar al TSE el material que difundirán, material que debe consistir en spots, cuñas o diseño para medio impreso, El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), es el encargado de la difusión de la propaganda.

Aunque los nueve partidos están habilitados para la difusión de la propaganda, gran parte de ellos, incluido el MAS, no hizo llegar los sopts que deben emitir en Canal 7. Otros frentes como Bolivia dijo No, o Comunidad Ciudadana hicieron conocer que no utilizarán esta disposición porque solicitaron la suspensión de las elecciones primarias y consideran que es un gasto excesivo e insulso el proceso electoral del 27 de enero.

VOCALES DEL TED-SANTA CRUZ, CON LAS PRIMARIAS DEL 27 DE ENERO, PREPARAN SU DÉCIMO PROCESO ELECTORAL

Los vocales del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, desde que asumieron funciones en 2014, han organizado nueve procesos electorales y está en marcha el décimo que será en las elecciones primarias del próximo 27 de enero, según lo remarcó ayer la presidenta Sandra Ketells durante la rendición de cuentas. “Se cuenta con la experiencia necesaria para demostrar eficiencia”, resaltó.

En el marco de su POA 2018, ejecutó el 98% de sus recursos asignados por el Tribunal Supremo Electoral, dado que se le aprobó Bs 1.959.280 de los que se ejecutaron Bs 1.923.607. Cuentan con solo 24 funcionarios, pero en épocas electorales cuando hay procesos nacionales o subnacionales se contrata el personal necesario.

En el tema de acoso y violencia política se dieron cinco denuncias el año pasado, y se registraron siete renuncias voluntarias.

Informaron que sus equipos sufrieron serios daños en el incendio del 11 de diciembre, por lo que ahora están trabajando en una parte de sus instalaciones, pero aseguran que desde allí van a llevar adelante las elecciones primarias y las generales. El vicepresidente, Eulogio Núñez mostró fotografías de los destrozos. Los vocales pidieron que se continúe identificando a los responsables del incendio y se los sancione.

