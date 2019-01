Lo que necesitas saber sobre las Elecciones Primarias de este domingo

Este domingo se llevarán adelante las elecciones primarias rumbo a las elecciones generales de octubre próximo. ¿Aún tienes algunas dudas sobre este proceso? A continuación te presentamos todo aquello que debes saber sobre esta jornada electoral.

1. El voto es voluntario

A diferencia de las elecciones nacionales, las primarias de este domingo son totalmente voluntarias, es decir que la población no está obligada a votar. No se entregarán boletas de sufragio por lo que tampoco habrá sanciones para quienes no acudan a las urnas.

2. Habrá circulación de vehículos

El domingo la circulación vehicular será normal por lo que no es necesario tramitar permisos para los motorizados.

3. Prohibición de consumo de alcohol sólo cerca de los recintos

El expendio o consumo de bebidas alcohólicas al interior de los recintos electorales y a cuatro cuadras alrededor de los mismos, desde las 00:00 horas del viernes 25 de enero hasta las 12:00 del lunes 28 de enero. En caso de infracción a esta prohibición se multará con Bs 7.200 a los expendedores y de Bs 720 a las personas que vulneren esta prohibición.

4. ¿Cómo será la jornada?

La jornada electoral empezará a las 6:00 con la entrega del material. Las mesas se abrirán a las 8:00 y funcionarán por ocho horas. El cierre es a las 16:00.

“Habrá un ánfora por cada mesa de sufragio. De acuerdo a la cantidad de partidos registrados, el Tribunal Supremo Electoral habilitará en cada recinto, mesas de sufragio que pueden ser Multipartidarias y Unipartidarias. Las primeras son aquellas en las que están presentes dos o más organizaciones políticas. Las segundas serás habilitadas, excepcionalmente, donde solo existan militantes de un solo partido”, detalló la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Lucy Cruz.

5. Participan los militantes

En estas Elecciones sólo participan los militantes de cada partido. Ellos tienen la posibilidad de elegir a los candidatos que los representarán en las elecciones nacionales de presidente y vicepresidente.

Para ello, por cada partido deberían haber dos o mas binomios de candidatos. Sin embargo, en estas primarias cada organización presentó solo una dupla, motivo por el cual es un proceso muy criticado y polémico.

6. Qué militantes participan

Las personas habilitadas para participar de estos comicios son todas aquellas que están registradas como militantes de una de las nueve organizaciones, partidos o alianzas políticas que fueron habilitados para el proceso. Estos son Movimiento Al Socialismo (MAS), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Unidad Cívica Solidaridad (UCS), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Partido Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), el Movimiento del Tercer Sistema (MTS), Frente Para la Victoria (FPV) y las alianzas Comunidad Ciudadana (CC) y Bolivia Dice No (21F).

7. No portar armas

El portar armas de fuego, punzocortantes, instrumentos contundentes y peligrosos al interior de los recintos electorales y alrededor de cuatro cuadras a la redonda de la ubicación de los recintos habilitados; desde las 00:00 hasta las 23:59 de la jornada de elección. La infracción será sancionada con Bs 2.880.Elecciones Primarias.

8. Prohibido los actos públicos

La realización de actos, reuniones o espectáculos públicos al interior de los recintos electorales y cuatro cuadras alrededor de los mismos, desde las 00:00 hasta las 23:59 de la jornada de elección. La multa que se aplicará en caso de infracción es de Bs 3.500.

La realización de cualquier forma de manifestación pública de apoyo o rechazo a una candidatura al interior de los recintos electorales y cuatro cuadras alrededor de las mismas, desde las 00:00 hasta las 23:59 de la jornada de elección.

Fuente: www.paginasiete.bo