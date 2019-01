Maltrato y abandono de animales pese a las leyes existentes no se prioriza el tema

Déficit. Los expertos dicen que hay buenas normas que no se cumplen para cuidar a las mascotas.







El maltrato y abandono de los animales no es una problemática prioritaria. Existen algunas normas que no se cumplen como la Ley 700 para la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato, lanzada el primero de julio del 2015, que no ha sido socializada y es poco conocida entre la población.

Cambio de objetivo. Según la jefe jurídica del albergue municipal de Canes y Felinos, Regina Flores, “la ley 700 es un gran aporte a la comunidad animalista y fue gracias al actual gobierno, por haberse acordado de los animales que sufren este abuso. Nos ayuda bastante, pero lo que falta es socializarla, difundirla a la sociedad para que todos estén informados”. A pesar del compromiso que se tuvo con autoridades locales para construir el albergue municipal junto con la comunidad animalista, para que sea un lugar transitorio de rescate de animales en situación de calle y maltrato, el objetivo con el tiempo se desvió. “El centro se concentró en darle prioridad al control de rabia y dejar por un lado la principal finalidad que es brindarles ayuda y un hogar a las mascotas”, explicó Flores.

Rescatistas. La comunidad animalista trabaja con asociaciones o voluntarios, no tiene apoyo de ninguna institución en particular. Coinciden con Regina Flores de que las autoridades han dado mayor prioridad al problema de la rabia y no del sufrimiento animal.

Con más de diez años como rescatista y encargada del albergue “Volver a Empezar”, la Terapeuta y Radialista, Lilian Norma Castro, señala que, en su caso, el objetivo básico es salvarles la vida y sacarlos de la calle y ofrecerles un lugar donde pasen los años que les queda por vivir, a base de amor y cuidado, la mayoría de ellos son rescatados en situación de calle, y los que se reportan por maltrato son menos cantidad, porque se tiene que analizar el problema en el que se encuentran. “Tratamos de que los dueños tomen conciencia del hecho para que el trato que se le brinde, sea digno de un ser vivo” señaló Lilian Castro.

Comercialización. Otro problema frecuente en el maltrato animal es la venta de mascotas. En muchos ocasiones se intentó cerrar, según Norma Castro, que en su momento fue líder de ese movimiento, acompañada del secretario departamental de Salud; sin embargo, tras insistir no se logró nada. “El comercio de animales está fomentando los criaderos clandestinos que terminan en el abandono de animales. “Todas las personas prefieren un perro pequeño, pero al crecer pierde su encanto provocando su distancia de ellos, de alguna manera, se incentiva al abandono y a la compra de animales, olvidando que muchos de ellos están esperando por un hogar, en este caso animales en albergues”, comentó la rescatista.

Casos. El caso más grave que tuvo que afrontar fue el de violación o “zoofilia” a tres canes que fueron víctimas de personas con problemas de alcohol, drogas o que se reporten con alguna enfermedad mental. “Se presentó a las autoridades con una denuncia, para que se sometan a la justicia”, indicó. “A todos nos duele rescatar, salvarles la vida, internarlos y pagar los gastos necesarios para que se recuperen del momento difícil que están pasando. Es muy doloroso particularmente para mí. La mayoría de los animales son que he rescatado, se enfrentan a enfermedades crónicas y en algún momento se van y eso nos marca, demasiado”, concluyó.

Educación. El maltrato animal puede terminar cuando los padres eduquen a sus hijos para evitar todo tipo de violencia, corrigiendo que ese tipo de actos está mal y de esa forma se está influyendo valores que a un futuro se desarrollará en personas más humanas, señaló la abogada Iveth Flores. “Se debería considerar incluir en las escuelas y todas las instituciones educativas la materia humanismo, para que las personas tomen conciencia sobre el maltrato y violencia”, indicó.

17 de enero

se considera el Día del Protector Animal en honor a San Antonio Abad.

Volver a empezar, albergue de animales

La señora Lilian Norma Castro alberga a animales en situación de calle y maltratos. A través de su página se la puede encontrar como “Volver a Empezar”, refugio, para recibir información y colaboración. Toda persona que desee adoptar o conocer, la comunidad animalista también brinda su apoyo y se la encuentra por medio de Facebook, donde se le brindará orientación sobre el albergue.

“Estamos juntos en contra del maltrato y abandono, para mejorar la sociedad donde la educación entre seres humanos es lo principal”, señaló Lilian.

La comunidad animalista se conforma de más de dos millones a nivel nacional;e la mayoría trabaja como voluntarios, comenta Regina Flores, jefa jurídica, del Albergue Municipal de Canes y Gatos de Santa Cruz.

Fuente: eldia.com.bo