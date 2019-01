Mesa sostiene que estas Primarias son un “fiasco” y tienen “valor cero”

Ve mínimo nivel de participación de los bolivianos y dice que esta elección busca únicamente la legitimación de la candidatura oficialista del MAS.

Mesa ya anunció que no votará este domingo. Foto: ERBOL.

El candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, sostuvo este domingo que estas Elecciones Primarias no tienen valor alguno y que en el futuro se las recordará como un fiasco.

“Estas elecciones no tienen ningún sentido democrático, ni tiene ningún sentido que no sea el llevar adelante la legitimación de la candidatura que ya conocemos y, en ese contexto, creo que cuando hagamos una historia en el futuro de este proceso electoral se verá que es un absoluto fiasco”, afirmó el exmandatario.

Mesa señaló que para él este domingo es un día “absolutamente normal”, en que realiza sus actividades particulares, puesto que a su criterio estos comicios no tienen valor alguno.

Aseveró que este domingo los comicios “carecen del más mínimo nivel de participación y entusiasmo del pueblo”.

“Estas elecciones tienen valor cero y, por lo tanto, no vale la pena dedicarle un minuto analizar si hay o no hay votantes. Está claro la población boliviana tiene conciencia absoluta de que estas elecciones no representan absolutamente nada”, agregó.

Respecto a las críticas de Álvaro García Linera, que calificó de “taxipartidos” a los opositores, Mesa señaló que no tiene sentido referirse a “afirmaciones que carecen de la mínima seriedad”.

Dijo que, en octubre del 2019, cuando hay en elecciones nacionales, se verá realmente el tamaño de las organizaciones políticas.

