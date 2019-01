Michelle Obama rompe el récord de ‘Cincuenta sombras de Grey’

Michelle Obama, durante su paso por Londres el pasado diciembre. CORDON PRESS

La autobiografía de la ex primera dama lleva 48 días consecutivos como el libro más vendido en Amazon, y prolonga así uno de los mejores momentos de quien es considerada la mujer más admirada de EE UU

Michelle Obama ha cerrado su 55º cumpleaños como la autora del libro más vendido de Amazon durante 48 días seguidos. Becoming, la autobiografía que la ex primera dama publicó el pasado noviembre, se convirtió rápidamente en el bestseller de 2018 en Estados Unidos, y ahora ha roto el récord marcado, en 2012, por el libro de E. L. James, Cincuenta sombras de Grey.

Solo en Estados Unidos se despacharon dos millones de copias en las primeras dos semanas, y las altas ventas en Europa la posicionaron en el primer lugar en países como España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Dinamarca, Noruega, Finlandia y Grecia. Además, ha ocupado el podio de la prestigiosa lista de The New York Times de libros de no ficción durante nueve semanas consecutivas.

Tal como señala Daily Mail, desde 1995 ­—cuando Amazon empezó a llevar registro de sus ventas­— solo otros seis libros lograron mantenerse en el podio más tiempo que el de Obama. Cuatro de ellos son parte de la saga creada por J. K. Rowling: Harry Potter y el cáliz de fuego (2000), Harry Potter y la Orden del Fénix (2003), Harry Potter y el príncipe mestizo (2005) y Harry Potter y las reliquias de la muerte (2007). Los otros títulos que también batieron récords de permanencia en el número uno son El Código Da Vinci (2003), de Dan Brown; y Una nueva tierra: un despertar al propósito de su vida, publicado por Eckhart Tolle, en 2005, pero que consiguió el podio en 2008, después de que Oprah Winfrey lo publicitase.

Penguin Random House, la editorial del libro de la ex primera dama, también tiene un acuerdo para publicar las memorias del expresidente Barack Obama, aunque aún no se ha anunciado la fecha de publicación. De acuerdo a Entertainment Tonight, la casa literaria pagó 65 millones de dólares (57 millones de euros) para obtener los derechos para ambos libros.

Desde que las memorias de la ex primera dama se pusieron a la venta dos meses atrás, la imagen de Obama ha cambiado sustancialmente. Entre los descubrimientos de los escritos se encuentra el hecho de que sus dos hijas, Malia y Sasha, fueron concebidas por fecundación in vitro y que ella y su esposo pasaron una crisis matrimonial que los llevó a terapia de pareja. Esta mirada a la intimidad de la anterior inquilina de la Casa Blanca la ha convertido, a los ojos del público, en una persona más cercana e identificable. Prueba de ello es que en 2018, por primera vez, Michelle se ganó el título de mujer más admirada del país norteamericano, rompiendo la racha de 16 años de Hillary Clinton.

Pero las cerca de 400 páginas de las memorias no fueron lo único que causaron sensación en 2018. La gira de promoción del libro causó tanto revuelo que muchos medios locales la compararon con la de grandes artistas musicales. Durante su paso por doce ciudades, la abogada se presentó ante grandes multitudes de personas que pagaban cientos e incluso miles de dólares por conocerla. Uno de los eventos más destacados fue una aparición en Dallas (Texas) el pasado 17 de diciembre, donde los pases VIP en las primeras filas del pabellón superaron los 10.000 dólares (8.700 euros). Este año, la autora continuará su gira por Estados Unidos y Canadá, y celebrará encuentros en varias ciudades de Europa: Copenhague, Estocolmo, Oslo, Londres, París y Ámsterdam.