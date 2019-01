Pablo Quintanilla aseguró que se jugará el Dakar en la última etapa

El piloto chileno aprovechó el retiro de Brabec para meterse con todo en la pelea por el primer lugar de la competencia.

EFE

El piloto chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), que este martes se situó en la segunda posición de la clasificación general del Dakar, dijo que intentará ganar el rally en la última etapa, el próximo jueves.



Quintanilla está a un minuto y 3 segundos del líder, el australiano Toby Price (KTM).



Tras terminar segundo la octava de las diez etapas de este Dakar que se disputa íntegramente en Perú, Quintanilla aseguró que está muy contento por recuperar el tiempo que perdió en la víspera y llegar a las dos últimas jornadas de competición con opciones de llevarse el triunfo final.



“Esta era una etapa clave donde tenía que salir a atacar y a recuperar en la general. Sabía que no iba a ser fácil, porque era peligroso. Había mucho polvo por los camiones que iban adelante. Me costó mucho pasar a los camiones y tuve que pelear harto con el polvo”, comentó Quintanilla.



El chileno apostó por “seguir con la misma intensidad y acelerando hasta el último kilómetro” en las dos etapas finales del Dakar.



Quintanilla auguró que en la novena etapa apenas podrá recortar las diferencias con Price porque la salida será masiva y casi todos los pilotos de cabeza rodarán a la par.



Deberá ser en la última etapa, con 120 kilómetros cronometrados, en la que Quintanilla lance su ataque final para evitar la victoria del australiano.



“Mañana no hay mucha estrategia que se pueda hacer. Hay que seguir atento y tratar de acelerar en los últimos kilómetros. Tengo que cruzar la meta antes que Toby, y el último día salir a darlo a todo para poder descontar ese minuto”, detalló.



Sobre las molestias en la mano derecha con las que llegó Price a la meta, el chileno apuntó que todos los pilotos arrastran cansancio después de ocho días de competición. “Ya se empieza a sentir el agotamiento arriba de la moto”, concluyó.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar