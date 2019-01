Para Fabol, Wilstermann no puede reclamar por Thomaz Santos

El líder del gremio de futbolistas afirmó que no se puede "amarrar" al jugador si no tiene contrato vigente. Si Bolívar demuestra un contrato en vigor Santos podrá jugar en el país sin ningún problema.

El reclamo del club cochabambino, Wilstermann, sobre los derechos federativos de Thomaz Santos, queda nulo, según explicó a Diez.bo David Paniagua, representante de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol).

El conjunto aviador señaló que existe una cláusula en la que se estableció que solo podría jugar en Bolivia en el equipo aviador. Si otro club nacional lo contrata éste debe pagarle al rojo 80.000 dólares.

Santo muestra su carnet boliviano

“Wilstermann no puede amarrar al jugador si no demuestra que tiene contrato vigente con él. Thomaz no tendrá ningún problema en jugar en Bolívar si los dirigentes paceños, demuestran el contrato vigente. Automáticamente queda habilitado”, explicó Paniagua.

Agregó que la institución aviadora está en su derecho de presentar una denuncia ante las instancias que correspondan pero, mientas tanto, Santos puede jugar en la academia paceña.

“Me imagino que no se quedarán con los brazos cruzados, sin embargo, no pueden hacer un daño al jugador”, afirmó.

Paniagua indicó que los dirigentes de Wilstermann deberían iniciar cualquier acción legal en contra del representante del jugador y no contra Bolívar. “A quien se le hizo conocer esa cláusula se debe reclamar. No tiene nada que ver un club nuevo (Bolìvar)”, finalizó.

Santos llegará a La Paz en horas de la tarde y en los siguientes días se sumará a los trabajos de pretemporada con Bolívar.

Fuente: diez.bo