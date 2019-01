Pese a la orden de Nicolás Maduro, Estados Unidos mantendrá a sus diplomáticos en Venezuela

Crece la tensión.Lo dijo el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo. Maduro les había dado 72 horas para abandonar el país.









El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. EFE/ Michael Reynolds

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció este miércoles que mantendrá a sus diplomáticos en Venezuela. De este modo, desoye la orden de Nicolás Maduro, para que abandonen el país en 72 horas luego de anunciar la ruptura de las relaciones entre países.

Pompeo dijo en un comunicado que Maduro, al que tildó de “expresidente”, “no tiene la autoridad legal para romper las relaciones con EE.UU. o para declarar a los diplomáticos estadounidenses persona non grata”.

