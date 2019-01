Piden renuncia del Defensor del Pueblo por uso indebido de bienes estatales

Las normas de administración de bienes del Estado de Bolivia señalan que los servidores públicos están prohibidos de usar los bienes para beneficio particular o privado.

El Defensor del Pueblo en la conferencia de prensa. Foto:EFE





El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, llamó a los periodistas a una conferencia de prensa para comunicar que fue infiel a su esposa, Kary Arias, y que por eso es víctima de chantajes de su pareja.

“Yo reconozco que he sido infiel en mi matrimonio, no justifica que me hagan chantajes y denuncias falsas sobre violencia. Si fui infiel, eso lo asumo, pero otra situación no va conmigo y hacerlo es delincuencial de parte de ella, porque es una acusación falsa”, confesó el funcionario en instalaciones del Estado.

Y no es la primera vez sino la tercera. También usó bienes estatales para anunciar su boda, luego la fractura de su relación y ayer para mostrar diapositivas de sus conversaciones privadas por WhatsApp con su esposa.

El 13 de mayo de 2016 fue elegido como Defensor del Pueblo con 103 votos, del MAS, de un total de 144 escrutados en una sesión de la Asamblea Legislativa. Reemplazó a Rolando Villena.

Desde entonces Tezanos Pinto, de profesión abogado, demostró su parcialidad en varias facetas con el gobierno del presidente Evo Morales.

La función del Defensor del Pueblo es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos establecidos en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales, pero la autoridad no interpuso ningún recurso contrario al Gobierno actual pese a las múltiples denuncias de vulneración de DDHH.

Está autorizado para interponer acciones de inconstitucionalidad, de libertad, de amparo constitucional, de protección de privacidad y otros recursos en casos de vulneración de derechos individuales y colectivos.

También puede investigar, de oficio o a solicitud de parte, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos.

El Defensor no hizo nada de esto ayer en la tercera conferencia de prensa sobre asuntos privados sino echó sobre él una ola de críticas y pedidos de renuncia.

“Tezanos es un Defensor del Pueblo de Alasita. No nos merecemos un impostor de semejante calibre dirigiendo la @DPBolivia. Renuncie y arregle sus problemas sentimentales en casa” tuiteó Javier Badani, periodista.

“Señor David Tezanos Pinto, la próxima vez que llame a una conferencia de prensa espero que sea para anunciar su renuncia …” posteó la usuaria Liz Torrico.

Como ellos, decenas de usuarios de redes sociales y parlamentarios de oposición pidieron la dimisión del funcionario.

La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y su similar de Diputados, Víctor Borda, conminaron al Defensor del Pueblo a trabajar y no ventilar sus problemas conyugales en las oficinas de la Defensoría.

Los servidores públicos, según las normas, están prohibidos de usar los bienes para beneficio particular o privado.

Página Siete / Juan Carlos Véliz / La Paz

Nota relacionada: Ante críticas, Tezanos Pinto dice que no se aferra al cargo de Defensor del Pueblo