Primarias en medio de vigilia; un solo voto habilitará binomios

Militantes de partidos políticos de Bolivia votan hoy

Primarias en medio de vigilia

> El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el vicepresidente Álvaro García convocaron a participar para legitimar a binomios > Conade anunció vigilia en rechazo a estos comicios



SIMULACRO DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS, QUE DÍAS ATRÁS EFECTUARON EN EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.

EL DIARIO.- Hoy se desarrollan las inéditas Elecciones Primarias en todo el territorio boliviano, con la participación de nueve frentes políticos y 1.715.880 ciudadanos registrados en el padrón de militantes, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), Movimiento Tercer Sistema (MTS), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Frente Para la Victoria (FPV) y Bolivia dice No, son los partidos y alianzas políticas que se registraron.

Este proceso es sólo para militantes de los partidos habilitados. La participación es voluntaria y, por lo tanto, no se hará entrega de ningún certificado, por lo que quienes no asistan podrán realizar sus trámites sin ninguna dificultad.

El TSE dispuso cuatro prohibiciones: no consumir bebidas alcohólicas, no portar armas de fuego, no realizar actos o reuniones y manifestaciones en apoyo o rechazo a candidaturas en los recintos electorales.

Las mesas se abrirán a las 8:00 de la mañana y funcionarán por ocho horas continuas.

Los resultados se transmitirán de forma rápida a través de fotografías que se tomen mediante un celular. Se prevé que los preliminares se conozcan hasta las 20:30 de hoy. El resultado final se sabrá hasta el miércoles 30.

Mientras tanto, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) anunció realizar una vigilia en inmediaciones del TSE en repudio a las Elecciones Primarias ; el TSE y el vicepresidente Álvaro García convocaron a militantes, participar de esta votación para legitimar a los binomios.

Sin embargo, cinco representaciones de la oposición cuestionan el proceso y sólo enviarán a votar a sus delegados para cumplir la formalidad.

El Estado gastará Bs 27 millones para “legitimar” a los candidatos para las Elecciones Generales de octubre con un solo voto. Denunciaron que el proceso sólo servirá para habilitar a la dupla Morales-García del MAS.

Un solo voto habilitará binomios

Día de elecciones

La mirada de los líderes y precandidatos de la oposición es crítica por el gasto que implica este proceso y porque aseguran que solo es para habilitar a Morales, en tanto, el candidato presidente dijo que hoy será una “fiesta democrática”.



LAS ELECCIONES PRIMARIAS MARCAN UN HITO EL LA LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA DEMOCRÁTICA DEL PAÍS.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) invirtió 27 millones de bolivianos para administrar y ejecutar las elecciones Primarias donde un solo voto en cada partido político o alianza será suficiente para habilitar al único binomio que se presentó por cada organización. El proceso electoral es hoy.

La Ley de Organizaciones Políticas (LOP), establece que el voto de los militantes no es obligatorio ni habrá sanciones si los militantes no votan. Inclusive la norma establece que si no se presenta ningún delgado de una alianza o partido político tampoco hay sanción alguna.

Estas elecciones se convirtieron en inéditas como dice el Órgano Electoral, pero no porque exclusivamente se realicen por vez primera, sino también porque el 90 por ciento de los protagonistas – es decir, precandidatos y partidos- convocaron a sus militantes a no acudir a votar. Consideran que si lo hacen estarían avalando la candidatura del binomio masista.

El rechazo a la participación del presidente Evo Morales y Álvaro García como candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) es justamente el principal motivo de los líderes opositores argumentando que el binomio azul no respeta el voto del soberano que en el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 le dijo No a una nueva repostulación.

Este punto está estrechamente relacionado con el otro argumento: que Morales y García no respetan varios preceptos constitucionales entre ellos en una parte del artículo 1 que dice que “Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político”; y el 168 que dice: “El periodo de mandato de la Presidenta y del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente es de cinco años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.

Evo Morales y Álvaro García ya fueron reelectos dos veces y este 2019 cumplen su quinto año de su tercer mandato consecutivo. El MAS gobierna el país los últimos trece años.

En ese contexto, siete de los nueve partidos políticos llamaron a sus militantes a no asistir a las urnas bajo distintas consideraciones.

“En un proceso electoral en el que insulso se va a gastar tanta plata sólo para avalar la candidatura del binomio Evo- Álvaro”, dijo el candidato a la Presidencia por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas quien agregó que “será un voto simbólico y nada más”. El político confirmó que ni él ni su candidato a la Vicepresidencia asistirán a las urnas.

‹Realmente es plata perdida y al agua›, dijo por su parte el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y parte del Consejo Nacional de la Democrácia (Conade), Waldo Albarracín.

Pero no sólo UCS se niegan a participar de las primarias, también los otros seis partidos políticos. Bolivia Dice No, Pan- Bol, PDC, MNR, FPV y CC (Comunidad Ciudadana) del candidato a la presidencia, Carlos Mesa.

El expresidente y candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, publicó un video en las redes sociales donde confirma que ni él, ni su candidato a la Vicepresidencia, Gustavo Pedraza votarán en las ‘mal llamadas primarias’.

Mesa coincide en que lo que pasará este domingo 27 de enero, es consolidar la habitación del binomio Morales – García.

Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez, candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia por Bolivia Dijo No, tampoco participarán de las Primarias. Su aliado político el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, calificó los comicios como ‘ilegítimos’.

Por su parte, Jaime Paz, postulante por el PDC a la Presidencia dijo que realizará una votación simbólica y que su militancia no asistirá.

“No estamos de acuerdo con esas elecciones primarias; simbólicamente, algún dirigente irá a votar en cada departamento. No vamos a participar”, aseveró el líder político.

Los únicos partidos que participarán este domingo en los inéditos comicios primarios son: el Movimiento Tercer Sistema (MTS) del candidato y gobernador de La Paz, Félix Patzi y el Movimiento Al Socialismo (MAS), del presidente Evo Morales.

El gobernador Félix Patzi confirmó que su partido acatará las Primarias, anunció que votará a las 11.00 en el colegio Víctor Paz Estenssoro de Alto Irpavi, en La Paz.

En tanto el presidente – candidato Evo Morales a través de sus redes sociales convocó a todos los militantes de distintos partidos políticos a participar en estas elecciones. Calificó esta jornada como histórica.

EL DIARIO / LA PAZ