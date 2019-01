Se perfilan retornos dentro y fuera del gabinete presidencial

Se habla de la vuelta al país de Sacha Llorenti y Juan Ramón Quintana y la posibilidad de que Luis Arce reasuma Economía. Habrá por lo menos dos pasos del Legislativo al equipo de ministros de Evo Morales

Pablo Ortiz







Ivan Paredes Tamayo







Una de las características de los 13 años del Gobierno de Evo Morales es que sus gabinetes son una incógnita hasta la mañana del 23 de enero. Este año no será la excepción, aunque todos los consultados adelantan que tendrá un fuerte acento político, por ser un año electoral. Se habla de sonoros regresos al país: Sacha Llorenti deja la embajada ante Naciones Unidas, Juan Ramón Quintana vuelve de su estancia en Cuba y David Choquehuanca estará más en el país que en la secretaría de la ALBA, pero nadie se atreve a asegurar que esos nombres estarán en la lista de ministros y es posible que hagan “trabajo político”.

Llorenti tendría dos posibilidades ‘laborales’, pero muy inciertas. Su nicho natural sería la Cancillería, pero tropieza con una política de Evo: el ministro de Relaciones Exteriores tiene rostro indígena y Diego Pary no volvió de la OEA por solo seis meses. Su otro nicho sería Gobierno, pero nadie ve fuera a Carlos Romero, no solo por el ‘control’ a la Policía, sino porque su trabajo político en Santa Cruz no tiene sustituto. Además, Llorenti tiene el problema de que en casi todo acto público le recuerdan la represión de Chaparina.

Su destino podría estar en el trabajo político, un nicho al que podrían apuntarse Quintana y Choquehuanca. De los dos, el que más posibilidades de volver al gabinete es el actual embajador en Cuba. Ha sido el ministro de la Presidencia más apreciado por Morales, pero también podría ocuparse de la campaña en Beni y Pando. Choquehuanca, por su lado, ha estado muy activo en el altiplano. La semana pasada fue parte de la inauguración de la Escuela de Formación Política y Sindical en la provincia Omasuyos, en La Paz. “Los que aprobaron leyes que regalaban nuestros recursos llegarán a estos lugares. Ahora quieren volver, no sé para qué quieren volver. Por eso debemos saber elegir. Por eso cuando llegamos dijimos ‘hay que constitucionalizar la defensa de nuestros recursos’, por ahí vuelven”, dijo ante un centenar de ponchos rojos.

También el regreso de Luis Arce a Economía, pero todo dependerá de su salud.

Los cambios

Por el momento, las principales apuestas a cambios están en dos pasos del Legislativo al Ejecutivo. Gabriela Montaño es una apuesta segura como nueva ministra de Salud, en reemplazo de Rodolfo Rocabado. Otro paso sería el de Nélida Sifuentes, senadora de Chuquisaca, que reemplazará a Eugenio Rojas, en Desarrollo Productivo, aunque César Cocarico, de Desarrollo Rural, también suena como reemplazable.

Gisela López también suena como baja, aunque ya estuvo en esa misma situación en 2018 y fue ratificada. En su reemplazo suena la concejala de Cochabamba Rocío Molina, pero otras fuentes señalan que este año se busca un estratega y no un periodista para el cargo y los dedos apuntan a Manuel Canelas, exdiputado y viceministro de Coordinación. Javier Zavaleta (Defensa), Wilma Alanoca (Culturas), Mariana Prado (Planificación), Roberto Aguilar (Educación), César Navarro (Minería) y Héctor Arce (Justicia) parecen tener su continuidad asegurada. No sucede lo mismo con Trabajo (Héctor Hinojosa), que sería un espacio que podría ocupar Alfredo Rada, si finalmente Quintana vuelve al gabinete.

Fuente: eldeber.com.bo