Senador Rubio a Maduro: Si tocas a un diplomático estadounidense, ‘las consecuencias serán severas’

por Antonio Maria Delgado

El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el 23 de enero de 2019 que rompe relaciones con EEUU, y dio 72 horas al personal diplomático estadounidense para abandonar Venezuela.

El senador republicano por Florida Marco Rubio lanzó una severa advertencia al régimen de Nicolás Maduro sobre los riesgos en que incurriría si se atreve a hacerle daño a un diplomático estadounidense.

“Creáme en esto. Si Maduro es lo suficientemente estúpido como para poner a prueba a @realdonaldtrump y le hace daño a cualquier diplomatico estadounidense, las consecuencias sería rápidas y severas”, escribió el senador en su cuenta de Twiter.

Rubio, una de las voces más influyentes en Washington sobre la política estadounidense hacia Venezuela, también resaltó que el cuerpo diplomático debería simplemente ignorar la orden de expulsión emitida por Maduro, señalando que el gobernante ya no es el presidente del país y carece de autoridad.

El pronunciamiento del senador se produjo horas después de que el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó se juramentara como presidente interino de Venezuela, paso que fue reconocido por el gobierno de Donald Trump, Canadá, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina.

Maduro, no obstante, sigue hasta el momento teniendo el control de las instituciones del Estado.

Poco después de que la Casa Blanca anunciara que reconocía la presidencia de Guaidó, Maduro anunció ante un grupo de sus seguidores que Venezuela rompía relaciones diplomáticas con Estados Unidos, anunciando que notificaría al cuerpo diplomático de Washington que tenía un plazo de 72 horas para salir de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el 23 de enero de 2019 que todas las opciones en cuanto a Venezuela están sobre la mesa, con lo que no descartó una intervención militar en el país sudamericano. por AP