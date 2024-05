Cinco años de pugna por el poder marcan la historia de la fractura total en el MAS

El Movimiento Al Socialismo (MAS) ya estaba dividido antes de oficializar el binomio Luis Arce-David Choquehuanca. Evo Morales enfrentó una dura pugna por las candidaturas y ahí los dirigentes empezaron a mirar al líder cocalero sin ese respeto que le tenían los últimos 14 años. Morales y su entorno no querían a Choquehuanca en la dupla, pero los sectores sociales condicionaron su apoyo al MAS si es que sacaban al actual vicepresidente del binomio electoral. Se impusieron y ahí surgió la primera fricción, hace cinco años.

EL DEBER reconstruyó los momentos que marcaron la implosión del partido y conversó con varios dirigentes que recordaron los momentos clave del proceso. Había pasado pocos días de la Navidad de 2019. Evo llamó a los sectores a Buenos Aires, ciudad donde estaba refugiado. Muchos dirigentes no quisieron ir a la reunión en la que se iba a abordar las candidaturas del MAS.

El primer quiebre se dio el 29 de diciembre de 2019 . Días antes los dirigentes del entonces Pacto de Unidad se habían reunido en el mercado Santa Rosa, de la ciudad de El Alto. No querían imposiciones. Querían a Choquehuanca como presidenciable. Esos días eran intensos para el MAS. En Buenos Aires, Evo tejía su plancha. En La Paz, los sectores ya le habían dado el primer portazo.

Henry Nina, exejecutivo de los interculturales y representante del Pacto de Unidad en la última etapa de Morales como presidente, relató que en un viaje a la capital argentina Evo no le quiso dar la mano antes de iniciar una reunión. Nina le había reclamado por qué su entorno seguía asesorándolo pese a la derrota del MAS en la crisis de 2019.

El 20 de enero de 2020 Morales se decidió por la dupla Arce-Choquehuanca y tres días después, en el mercado Santa Rosa de El Alto, los sectores aceptaron ese binomio, a pesar de que querían a Choquehuanca como presidente y a Andrónico Rodríguez como vicepresidente. A Arce no lo aceptaban, pero al final lo avalaron.

La primera fue la autonomía de Arce . Tras las elecciones de 2020, Morales sintió que podía seguir incidiendo en el nuevo presidente. Pasaron solo algunos meses, hasta que empezaron a crecer las demandas de Morales para cambiar a algunos de los ministros. Arce escuchaba, pero no quería responder. Entonces, el presidente convirtió al ministro Eduardo Del Castillo en una muestra de fuerza personal ante el expresidente. Evo ya acusaba a Del Castillo de ser un “protector del narcotráfico”.

Los legisladores de Morales, que son más que los de Arce, decidieron no aprobar créditos y proyectos de ley si es que no se ejecutan las elecciones judiciales y no se corta el mandato de los magistrados autoprorrogados.