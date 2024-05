Bolívar demuestra su contundencia y golea a Real Tomayapo en el final

El rival complicó en el primer tiempo, pero en la segunda etapa no pudo ante la calidad de los jugadores celestes que anotaron tres golazos para asegurar el liderato.

Bolívar mostrando a ratos su fútbol letal con individualidades que desequilibraron en el momento justo, venció esta noche a Real Tomayapo por 4-1, consiguiendo su segundo triunfo al hilo y confirmándose en el liderato del torneo Clausura.

El cuadro tarijeño, no obstante el resultado, fue un rival tozudo que vino a proponer, no se metió atrás, buscó el arco rival, y desperdició al menos tres claras opciones de gol. Pero, Bolívar desequilibra en cualquier momento y cuando el partido pareció complicarse, apareció en el segundo tiempo con la calidad de sus referentes de buen fútbol: Algarañaz, Ramiro Vaca y Da Costa.

Con el triunfo, la Academia es puntero del torneo Clausura con seis unidades, luego de dos triunfos.

Bolívar ingresó como una tromba, Xico Da Costa dio muestra de su calidad con una doble bicicleta y con una mala culminación, porque en el primer tiempo no estuvo fino.

Real Tomayapo no ingresó a defenderse, buscó lo suyo, para muestra un botón, Vladimir Castellón remató a las manos de Lampe, a los 7’. Se paró bien el cuadro tarijeño en su retaguardia, bastante ordenado y de contragolpe buscó hacer daño.

Bolívar también buscaba el gol, primero con Da Costa con un remate con el empeine, y luego Quinteros de cabeza. Hasta que abrió la cuenta Bolívar, un centro desde la derecha de Rocha encontró a Leonardo Justiniano mal parado, quien en su afán de despejar el balón ante la presión de Algarañaz, metió el balón en su propia portería (32’).

No se quedó atrás Tomayapo buscó el descuento, a los 37’, Castellón sólo ante Lampe no definió bien, le achicó el golero y remató el balón a sus manos. Buscó el cuadro tarijeño, no pudo anotar.

En el segundo tiempo, a los 46’, Algarañaz le puso tranquilidad al partido, de zurda anotó el 2-0, tras regatear a sus cancerberos, Arancibia no pudo hacer nada.

Un minuto después volvió a anotar de sombrerito un bonito gol, pero el árbitro Vera anuló por una falta de Vaca a Villamil, antes de ser habilitado el delantero.

Diez minutos después (67’), Ramiro Vaca se hizo presente en el marcador, recibió el balón, dominó con la zurda y acomodó de derecha para rematar el balón con potencia, inatajable para Arancibia.La alegría de Ramiro Vaca tras anotar el tercero de la Academia. Foto APG

Tomayapo, malherido, siguió buscando el descuento que llegó tras un mal pase de Lampe a Ervin Vaca que interceptó Matías Noble que de zurda remató el balón al fondo de las redes (1-3), a los 79’. Posteriormente, el cuadro tarijeño tuvo tres opciones de gol que no pudo concretar, Noble y Maygua no estuvieron certeros.

En los descuentos, el que no perdonó fue Xico Da Costa que en los descuentos mostró su clase, regateó a tres defensores y de zurda con remate a ras del piso le puso el 4-1 final al partido. Golazo. Bolívar sacó de la galera sus individualidades y anotó los goles en el momento justo.