Debates presidenciales: Rodrigo Paz denuncia la ‘privatización de la democracia’ y exige al TSE garantizar igualdad de condiciones

El candidato presidencial del PDC cuestiona exclusiones en debates y advierte sobre consecuencias para la democracia si no se respeta el pluralismo.

El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, expresó su molestia ante su recurrente ausencia en los debates televisivos, debido a una exclusión sistemática de estos eventos por parte de los medios de comunicación organizadores; aspecto que consideró como una ‘privatización de la democracia’, ya que solamente se convoca a aquellos postulantes que pueden pagar la propaganda electoral.

La crítica lanzada por el senador tarijeño se da tras la convocatoria al próximo debate presidencial, previsto para este domingo y organizado por una cadena televisiva nacional, contará únicamente con la participación de cuatro de los nueve candidatos presidenciales: Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Andrónico Rodríguez. Al programa no fueron invitados Paz, Eva Copa, Eduardo Del Castillo, Jhonny Fernández y Pavel Aracena.

“Este es un debate privatizador, es un debate privado, del que paga; págame mi propaganda, págame mis espacios, los segundos que son caros; son varios los millones que se van a gastar en este mes, es decir, que el boliviano de a pie no tiene derecho a escuchar propuestas diversas. En las elecciones judiciales había horarios puntuales para que los candidatos tengan un tiempo, resulta que, para elegir senadores, diputados, vicepresidente y presidente, lo más importante en democracia, hay que pagar a privados, hay que pagar una democracia privada, resulta que ahora se ha privatizado la democracia”, cuestionó.

Paz estimó que se lanza una señal pérfida para la democracia, porque los medios de comunicación coartan el derecho de los bolivianos a conocer las propuestas de todos los aspirantes presidenciales y no solo de aquellos dos grupos de poder representados por las corrientes que se desprende del Movimiento al Socialismo (MAS) y los frentes representados por los políticos tradicionales, que tienen una larga historia de participación electoral.

“Al final, vas a elegir entre dos bloques de poder: el oficialismo que respalda a las diferentes candidaturas del MAS, a la cabeza de Andrónico; y a una oposición que puede gastar millones y millones de dólares, esa oposición histórica que nunca le ganó al MAS; sin embargo, a Jaime Dunn lo bajaron como emergente, lo que queda es Rodrigo Paz y la idea es minimizar su participación en estos espacios, porque la decisión pasa por estos dos grupos de poder”, alertó.

La pasada jornada, El Tribunal Supremo Electoral (TSE) exhortó a los medios de comunicación, instituciones y organizaciones de la sociedad civil a garantizar la participación de todas las candidaturas en los debates electorales de cara a las elecciones generales del 17 de agosto próximo, ya que la exclusión de cualquiera de los postulantes constituye una vulneración de los derechos políticos y limita el derecho de la ciudadanía a un voto informado.

Al respecto, el candidato del PDC resaltó que el pronunciamiento del ente electoral del cual espera genere un cambio de actitud en los medios de comunicación; caso contrario, anunció que analizará la posibilidad de iniciar acciones legales contra aquellos que están ‘limitando el derecho del boliviano a elegir’ y pidió al TSE para ‘el abuso’, más aún porque a partir del 18 de julio inicia la etapa de difusión de la propaganda electoral y solamente quedará en la retina de la gente aquel postulante que puede costear los altos costos de la divulgación.

“Olvídese de Rodrigo Paz, pero el boliviano que quiere elegir, le van a meter por la boca y los oídos solo tres o cuatro candidatos que son los que pueden pagar, creo que los bolivianos nos tenemos que indignar y movilizar; Rodrigo Paz no va a poder pagar medios de comunicación, está bien, por ello, exijo el derecho como cualquier otro boliviano a tener un espacio en el debate, no me coarten ese derecho, porque es coartarlo para el pueblo”, apuntó.

En consecuencia, ratificó que, “la democracia se está convirtiendo en un negocio mediático. Parece que ahora hay que pagar para tener derecho a debatir. Lo que están haciendo es privatizar el debate, privatizar la democracia”. Visiblemente molesto añadió: “esto no es MasterChef ni una macana así, esto es un proceso democrático que debe respetar a todos los candidatos por igual y que la gente decía en libertad”, en alusión a los espacios televisivos que, según él, transforman los debates en espectáculos condicionados por intereses económicos.

Rodrigo Paz reiteró su disposición a debatir con todos los candidatos, sin privilegios ni condiciones previas: “Que gane el que tenga que ganar, pero en igualdad de condiciones. No se puede construir una democracia excluyendo voces”. La polémica revive el debate de fondo sobre el rol de los medios en la democracia boliviana y la necesidad de regular, desde lo institucional, los mecanismos para garantizar que todos los candidatos, sin importar su alcance económico o mediático, tengan las mismas oportunidades de dirigirse al electorado.

“Pido que el TSE póngase como la instancia democrática que el país requiere y exija que todos los canales den un espacio, un minuto por día que tengamos derecho a un minuto por día en cada canal para decir nuestras ideas, y después que pague el que quiera pagar. Tres cosas: que nos permitan un minuto por día, que nos permitan participar en los debates y que los millonarios que paguen si quieren”, sentenció.