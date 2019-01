Sólo el 32% de militantes del MAS votó por Evo Morales

El Vice, por la mañana, afirmó que si votaba menos del 50% de su militancia, se preocupará porque “es un llamado de atención”.

En las elecciones primarias, sólo el 32% de militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) votó por el binomio Evo-Álvaro, según datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El partido oficialista tiene 991.092 militantes habilitados para participar en las primarias. Del total, 357.423 (36,06%) acudieron a las urnas para sufragar. De esa cantidad, 14.235 partidarios (3,98%) votaron blanco y 22.749 (6,36%) optaron por el nulo.

Del total de los militantes habilitados, 320.439 -que representa el 32%- dieron su voto para que el binomio Evo-Álvaro participe en las elecciones generales de octubre próximo.

El resultado sorprendió al MAS. Antes de los comicios, el presidente Evo Morales -en diferentes actos, en los que fue proclamado candidato- aseguró que dará “paliza, waskha” a la derecha. Es así que convocó a toda su militancia a votar para continuar con el denominado proceso de cambio.

Confiado en un resultado apabullante, desde Chapare, el presidente Morales indicó que las primarias “son como un calentamiento hacia las elecciones generales” y agregó que “recién viene la campaña, recién viene la forma de cómo tenemos que organizarnos”.

No obstante, el vicepresidente Álvaro García Linera, luego de emitir su voto en La Paz, afirmó que “si vota menos del 50%, me preocuparé, porque es un llamado de atención de que la estructura orgánica (del MAS) requiere un conjunto de ajustes”.

En las elecciones primarias, las nueve organizaciones políticas, habilitadas por el TSE, participaron con “binomios únicos”, pero sólo bastaba un voto -según la nueva Ley de Organizaciones Políticas- para que queden habilitadas y pugnen por la silla presidencial en las elecciones de octubre.

Votos blancos

Según datos del TSE, de los 357.423 que participaron en las internas del oficialismo, 36.984 -que representa el 10,34%- votó nulo y blanco.

Durante el cómputo de votos, Página Siete verificó, en varios recintos, que la mayor cantidad de papeletas anuladas correspondían al MAS. Fueron invalidadas porque estaban rayadas; otras tenían leyendas como “Bolivia dijo No”, “No soy del MAS”, o “Me han obligado a votar”.

“En varias papeletas el elector mostró su antipatía y su forma de pensar. El secretario de mesa fue el encargado de cantar el voto y anular la papeleta, toda vez que registraba estas leyendas, que en su mayoría fueron contra el MAS”, informó una notario electoral de un recinto de la zona Sur.

Frente a ese reporte, delegados del MAS reclamaron a la notario del porqué informó que la mayoría de las papeletas anuladas eran al oficialismo. “Pero no hay de la oposición”, replicó la encargada.

En otras regiones, militantes del partido gobernante, según se observó en redes sociales, denunciaron que fueron forzados a votar. “Funcionario público obligado”, escribieron en una de las papeletas.

Ante las denuncias, el vicepresidente del MAS Gerardo García calificó de “infiltrados” a los que denunciaron que fueron obligados a participar en las primarias para dar su apoyo al binomio oficialista.

“Las personas infiltradas pueden argumentar que fueron obligadas para hacer quedar mal al proceso de cambio”, sostuvo García.

Un día antes de los comicios, el dirigente campesino del MAS, Rodolfo Machaca, afirmó que “es obligación de los militantes (ir a votar)”, porque -dijo- “si soy de Bolívar debo asistir al Bolívar porque mi corazón es así. Si es del MAS como militante va asistir”.

Denuncia

Los electores también denunciaron irregularidades. Entre ellas está la de militantes que acudieron a las urnas y que no figuraban en la lista de habilitados, situación que les impidió votar por su binomio. “Yo me registré, aquí está mi carnet, pero no estoy en las listas”, reclamó un partidario.

El vicepresidente del TSE, Antonio Costas, informó que ese hecho se debió a que el padrón de militantes no actualizó los datos de partidarios que anularon su registro y se inscribieron en otra organización política.

Las primarias también se caracterizaron por un alto porcentaje de ausentismo. En criterio de observadores internacionales, el pedido del MAS de ir a las urnas a votar “no funcionó”.

Juan Esteban Guarderas, observador del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, informó que evidenció poca participación. “Ha sido baja, menos de la mitad de los votos. En una mesa estaban habilitados 151 y cerraron con 46 militantes, en otra 64 y llegaron 17, el pedido de ir a las urnas no funcionó ”, explicó el veedor.

Voto opositor

A diferencia del MAS y el Movimiento Tercer Sistema del gobernador Félix Patzi, que movilizaron a sus bases para el sufragio, los candidatos a la Presidencia y líderes de organizaciones políticas de oposición no participaron de las primarias.

La mayoría convocó a sus militantes no acudir a las urnas.

De acuerdo a los datos de transmisión rápida y segura de actas del TSE, la participación de sus militantes no supera el 7%.

Es el caso de Comunidad Ciudadana; de sus 88.122 militantes habilitados, sólo 4.553 -que representan el 5,17%- votaron. De Bolivia Dice No, que tiene 292.490 partidarios habilitados, 15.461 -que significa el 5,29%- emitieron su voto. Del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que cuenta con 58.377 militantes, sólo 4.092 -que es el 7,01%- participaron en las internas (ver infografía).

Para el expresidente Jorge Tuto Quiroga, la elección primaria fue un “fiasco histórico”, porque “Morales, a quien le hemos dicho No el 21F, está buscando aplacar la protesta y legitimar, legalizar su candidatura inconstitucional de su mentor y amigo Nicolás Maduro”, dijo.

Tras las primarias, el MAS ya piensa en octubre

Ante los resultados preliminares de las primarias, en el Movimiento Al Socialismo (MAS) da como “ganador” al binomio Evo-Álvaro y hay quienes consideran que el resultado “entierra” el voto del 21F.

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, en conferencia de prensa, afirmó que las primarias permitieron al MAS tener “una buena radiografía” para trabajar de cara a las elecciones generales de octubre próximo.

En el referendo del 21 de febrero de 2016, el 51,3% de electores dijo “No” a la reelección. Pero en noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional dio vía libre a la reelección indefinida. Amparado en esa decisión, el Tribunal Supremo Electoral habilitó al binomio azul para las internas, requisito para participar en los comicios de octubre.

De acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas basta un voto para que los candidatos a la Presidencia queden habilitados. Es así que el MAS, ya piensa en los comicios de octubre, pese al bajo porcentaje de apoyo.

Para activistas y la oposición, este proceso electoral permitió al MAS “enterrar” la voluntad del soberano. “Evo por permanecer en el poder no escuchará ni a sus militantes que le negaron su voto, el 21F queda sepultado”, dijo el diputado Wilson Santamaría.

En la mañana, el presidente Evo Morales afirmó que los masistas están “convencidos de que hoy 27 de enero de 2019 (ayer) se inicia otra etapa para democratizar los movimientos políticos”.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, manifestó: este proceso “histórico y sin precedentes en nuestra democracia” tiene que ser una costumbre y una lógica de trabajo, pues fortalecerá a las organizaciones políticas.

