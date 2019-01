Todo el mundo le busca novia a Brad Pitt: la última, Charlize Theron

Brad PItt, en Hollywood en noviembre de 2018. TOMMASO BODDI GETTY

Más de dos años después de su separación de Angelina Jolie, los tabloides británicos afirman que el actor y la intérprete sudafricana llevan alrededor de un mes saliendo juntos

En septiembre de 2016, Brad Pitt y Angelina Jolie anunciaban su separación. Tras una década de noviazgo, dos años de matrimonio y seis hijos en común, la pareja alegaba “diferencias irreconciliables”. Una perfecta definición para su ruptura, como se demostró a lo largo de los siguientes meses, en los que las dos estrellas de Hollywood pelearon por su patrimonio y por la custodia de sus hijos, sobre la que ya han llegado a un acuerdo.

Lo que también ha ocurrido desde que se separaron es que a ambos se les han asignado nuevas parejas, en especial a Pitt. Novias pasadas y presentes han ido desfilando por los tabloides como acompañantes del intérprete de Seven, y en ocasiones portavoces de él o de ellas han tenido que desmentirlo. Ese fue el caso de Jennifer Aniston. La protagonista de Friends estuvo casada durante cinco años (2000-2005) con Pitt. Desde 2001 salió con el actor Justin Theroux, con quien se casó en agosto de 2015 y hasta febrero de 2018. Al poco de conocerse su ruptura, muchos quisieron asociarla a una nueva relación con Pitt. Sin embargo, una agente de la actriz tuvo que contar que no volvían a estar juntos ni a pasar las vacaciones en la casa de George Clooney en el lago Como, como algunos insinuaban.

Ahora la elegida por los tabloides británicos como acompañante de Brad Pitt, de 55 años, es Charlize Theron, de 43. El actor sería el nuevo novio de la ganadora del Oscar por Monster en 2003, según The Sun. Cuenta este medio británico que la pareja es reciente, y que llevarían saliendo apenas un mes, aproximadamente desde Navidad. Como detalles extra, aporta que los presentó el actor Sean Penn, con quien Theron salió desde finales de 2013 hasta junio de 2015.

Según The Sun, que cita a una fuente cercana, “se han estado viendo durante un mes. Han sido amigos durante algún tiempo, pero las cosas han evolucionado”. Al parecer, se les ha visto en un pase de una película y después tomando algo en un bar de un hotel. Las informaciones sobre la pareja se refuerzan a causa el perfil de Theron, similar al de Angelina Jolie: una mujer triunfadora desde la nada, con relaciones conflictivas con sus padres, que ha pasado por distintas relaciones y ha decidido adoptar a hijos al margen de ellas, y con un perfil solidario.

Aniston y Theron son algunas de las mujeres famosas con las que se ha asociado a Pitt, pero no la única. Una de las primeras fue Marion Cotillard, con la que compartió protagonismo en Aliados, y que tuvo que salir a desmentirlo. “No estoy acostumbrada a comentar cosas como esta, ni a tomármelas en serio, pero ya que esta situación llegó demasiado lejos y al ver que le afecta a la gente que quiero, tengo que hablar. Antes de nada, decir que yo hace muchos años que conocí al hombre de mi vida, padre de mi hijo y del bebé que viene en camino. Él es mi amor, mi mejor amigo y el único que necesito”, negó Cotillard en un comunicado en septiembre de 2016, haciendo referencia a su pareja, el actor y director Guillaume Canet.

Además, en los primeros meses de su divorcio se habló de un posible romance con la actriz Kate Hudson, aunque ella acabó contando que se trataba del “rumor más loco de todos los tiempos”. Ahora, Hudson sale con el músico Danny Fujikawa, con quien acaba de tener una hija, Rani Rose. Otra que tuvo que desmentir su romance con Pitt fue Sienna Miller, que aseguraba que no iba “a hacer digna la pregunta con una respuesta” al ser preguntada al respecto. “Es predecible y absurdo”, aseguró a Page Six en abril de 2017.

No solo de mujeres famosas han hablado los medios; también se ha citado como romances de Pitt a otras menos conocidas. Como Neri Oxman, arquitecta y profesora de 42 años del destacado instituto MIT, que el pasado octubre tuvo que confirmar personalmente a través de un perfil en The New York Times que no estaba saliendo con el actor y que solo les unía su gusto por el arte y la arquitectura. También se le asoció con la gurú espiritual y diseñadora de joyas Sat Hari Kalsa. “Son buenos amigos”, tuvo que decir una fuente al respecto.