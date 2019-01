Vallegrande celebró 194 años de creación

Un derroche de alegría fue el que se vivió en el Cambódromo, donde miles de residentes vallegrandinos se dieron cita para esperar juntos la medianoche, y gritar a una sola voz “Viva Vallegrande”, conmemorando los 194 años de creación de este municipio. Danzas, coplas, la tradicional ambrosía, el rimpolio, los macerados, sumados a la variedad gastronómica que caracteriza al lugar, hicieron de la velada un festejo completo y ameno.



Felicitación del Gobernador. La primera autoridad del departamento no dejó pasar la oportunidad para felicitar a este municipio. “No tengo el privilegio de haber nacido en Vallegrande, pero me siento su hijo, tengo una deuda inmensa de gratitud con todos los vallegrandinos, por haberme permitido trabajar y haberlos servido en todos estos años, por haberme hecho parte y uno más de todos ustedes, comprometerme como primer servidor público de este departamento, con mi esposa y con mis colaboradores; de trabajar intensamente desde la Gobernación o desde el lugar que me encuentre”, manifestó el Gobernador.

Fuente: eldia.com.bo