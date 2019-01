Venezolano que perdió a su hija en accidente en Bolivia pide ayuda

La vida de la familia de Daniel Isaac Rivas López que salió de Venezuela huyendo de la crisis que agobia a su país, tuvo un cambio trágico luego del fallecimiento de Daniela, la más pequeña de las hijas que murió ayer (domingo) en el accidente de bus ocurrido en la ruta Guayaramerín – Riberalta, en Beni.





Venezolano que perdió a su hija en accidente en Riberalta pide ayuda

En Riberalta se organiza una campaña de beneficiencia para ayudar a una familia que perdió a la menor de sus integrantes y que tiene a la madre postrada en una cama con una pierna amputada. Venían desde la frontera con Brasil y estaban de paso por Bolivia, rumbo a Chile



Imagen de Daniel Rivas (Captura del video de Noti Riber)





La vida de la familia de Daniel Isaac Rivas López (29 años) tuvo un cambio trágico luego del fallecimiento de Daniela, la más pequeña de las hijas que tenía 1 año y siete meses de edad y que falleció ayer (domingo) en el accidente de bus ocurrido en la ruta Guayaramerín – Riberalta, en Beni.

Daniel es venezolano y había salido de su país huyendo de la crisis que existe junto a su esposa Joselin Gonzales Jiménez, y sus descendientes Ashley Joxibel y Jorbeliz Daniela (+). El hombre lamenta su suerte y entre lágrimas cuenta que a su pareja le amputaron una pierna y que de milagro él y su primogénita, de tres años, no resultaron heridos.

Él no tiene ningún familiar en la población de Riberalta pero agradecido menciona que ha encontrado buenas personas que le han ayudado con dinero y medicamentos. Incluso la funcionaria municipal de la Defensoría de la Niñez, Gigliola Novoa, le abrió las puertas de su casa para que él y su niña puedan estar mientras su esposa se recupera.

La familia Rivas Gonzales salió desde Venezuela y se alojó primero en Boavista, una población brasileña fronteriza con su país y de ahi emprendió viaje rumbo a Chile -en donde lo esperan sus hermanos- pero sin imaginar que en su paso por Bolivia iba a tener un capítulo lleno de dolor.

“La pérdida de mi hija me duele en el alma, me ha dejado un vacío. Que Dios la tenga en su gloria, desde el cielo nos vas a cuidar”, dice el hombre que no oculta su dolor y deja salir lágrimas a tiempo de pedir ayuda a la población que se ha organizado en una campaña para ayudarlo. El Canal de 9TVA hará la transmisión del evento que se inicia a las 17:00 de este lunes.

La página de Facebook Noti Riber publicó un video en el que Daniel relata un poco de su viaje y las penas que está pasando.

En el accidente ocurrido ayer hubo también 12 personas heridas. Se presume que el vuelco del bus se dio tras el ‘reventón’ de una de las llantas del motorizado. La empresa Unifiado se ha encargado de los gastos del sepelio de la pequeña Daniela, víctima fatal de este suceso.

