Venezuela: Nadie fue a la vigilia por Maduro convocada por Diosdado Cabello

El Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo de Venezuela, lució vacío durante la noche a pesar del llamado a una vigilia permanente en apoyo a Nicolás Maduro hecho por el líder chavista Diosdado Cabello.

El presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela y número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, llamó el miércoles a los seguidores del oficialismo a mantenerse en una vigilia frente al palacio presidencial de Miraflores, sede del Gobierno, en respaldo a Nicolás Maduro luego que el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, jurara el cargo de presidente. Sin embargo, nadie asistió.

“Pido que a partir de esta noche nos instalemos en vigilia frente al Palacio de Miraflores. En su afán de desconocer la voluntad de un pueblo, la oposición no tiene límites ni escrúpulos”, dijo Cabello exhortando a los seguidores de la revolución bolivariana a dirigirse a los alrededores de la sede del Ejecutivo.

A pesar del llamado hecho por el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela , en la noche videos publicados en las redes sociales mostraban vacíos los alrededores del palacio de Miraflores.

Diosdado Cabello, número 2 del chavismo. (EFE).

“El que quiera ser presidente, que se venga a Miraflores. Ahí estará el pueblo defendiendo al compañero Nicolás Maduro. Vamos a seguir en a calle, en la batalla”, dijo Cabello.

Diosdado pidió hacer vigilia en Miraflores durante toda la noche para proteger a Maduro, cual escudo humano… No fue nadie. #23Ene pic.twitter.com/YqtXKnNsGo

Cabello también aseguró que es probable un ataque a los dirigentes del gobierno en Venezuela: “Es probable de que nos ataquen, que hagan daño a algunos de nosotros porque ellos no tienen escrúpulos. Yo les pido, en nombre de Chávez y Bolívar, que si a alguno de nosotros les pasa algo, el que venga detrás tome su bandera de lucha y siga adelante en honor a quienes entregaron su vida”, indicó.

Me acerqué lo más que pude a la sede del Palacio de Miraflores para la vigilia que convocó Cabello. #23ene 11: 40 pm. No había un alma. Solo dos uniformados. PD Si alguien me ayuda a girarlo, se lo agradeceré. pic.twitter.com/XQbTbvEroW