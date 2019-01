Vicepresidente Pence informa que la DEA tiene en la mira a la narcodictadura de Nicolás Maduro

El vicepresidente de los Estados Unidos de América, Mike Pence, informó en rueda de prensa que las investigaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) han apuntado a la corrupta narcodictadura de Nicolas maduro.

A través de su usuario en la red social Twitter @VP, Pence añadió que “la libertad está aumentando en Venezuela, y los esfuerzos de la DEA han hecho una diferencia en empoderar al pueblo de Venezuela para reclamar su libertad”.

La rueda de prensa de Pence luego de reunirse con los directores la agencia.

“El trabajo de los hombres y las mujeres en la DEA son tan difíciles y peligrosos”, puntualizó.

