21F en Santa Cruz, entre falta de confianza y confianzudos

Luis Sergio Calbimonte*

-El autor advierte que la concentración en El Cristo para el 21F ha sido convocada por un candidato a la vicepresidencia y pide que el comité cívico sea quien organice el acto-

Un 21 de Febrero más en Santa Cruz hay dos convocatorias para manifestarse por el respeto al #21F, aniversario del referéndum donde la mayoría de los bolivianos rechazaron la modificación de la constitución que permitiría la reelección indefinida de Evo Morales y Alvaro García Linera.

La marcha “oficial” convocada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz repetirá la modalidad de protesta, una concentración en la plaza del estudiante a las 6 de la tarde para partir hacia la plaza. ¿Otra vez? Es evidente la falta de confianza de los líderes cívicos, temerosos de que la población les falle cuando en el corazón de todo aquel que sale a las calles está replicar un movimiento tan fuerte como fue el autonómico hace más de 10 años.

La sombra del cabildo del millón del 2016 ha generado complejos en el liderazgo cruceño. Las ganas de inmediatez creó ansiedad en ellos. La lucha del 21F debió ser así, un proceso que termine levantando a toda la población, no esa necesidad de que salga, de la nada, un millón de personas a la calle. Salió todo mal, no por falta de convocatoria si no por falta de fe.

El primer cabildo por la autonomía en el Cristo convocó a 100.000 personas, en la última marcha masiva por el 21F salieron más de 200.000 personas a marchar (algunos afirman que medio millón). El método de protesta falló desde el primer aniversario del 21F, la gente marchó a la plaza y al llegar se fue a su casa para no tragarse los discursos y bancarse las peleas entre cívicos y plataformas, porque hablando en serio, a nadie le importaba. ¿Otra vez vamos a hacer la misma cosa? Si salís a marchar es a defender tu voto, no a quien toma el micrófono.

En las circunstancias actuales, en año electoral, con todo el Estado en contra, revivir la chispa de “todos al Cristo” es la mejor apuesta.

Por otro lado están los que no quieren hacer lo convencional, después de todo lo escrito antes es totalmente entendible, esa es la otra convocatoria. Estos sí no tienen miedo de convocar al Cristo, a nuestro lugar simbólico, pero, pero, pero, como muchas cosas en Bolivia llega con trampa. Resulta que quienes convocan están ligados a las iglesias evangélicas titulando la concentración como “Cabildo por la Familia, la Vida y la Libertad” claramente poniendo la agenda contra el aborto y los movimientos LGTB como parte de la protesta. No hay nada de malo en profesar una fe, pero ¿qué tiene que ver una agenda sectorial con el movimiento del 21F? Para colmo quien convoca es candidato a vicepresidente lo que hace a esta convocatoria una manera de aprovecharse electoralmente de la lucha ciudadana. ¡Confianzudos!

Ojalá que el Comité y sus instituciones cambien de opinión y un aire de confianza les llegue o que simplemente se pongan los pantalones. El Cristo es el lugar.

*Director de Movimiento Libertario Bolivia

Fuente: https://www.facebook.com/tambiensucede