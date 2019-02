Análisis de la cámara Blink XT para exteriores

Seguimos con nuestros especiales de cámaras de seguridad, y después de analizar la Sricam y la Foscam, ambas de menos de 70 euros, vamos a cambiar de gama para llegar a la Blick XT, la cámara de seguridad de la empresa que compró Amazon.

Blink es una cámara de seguridad para el hogar que cuenta con varios modelos. Es completamente inalámbrica, y envía alertas activadas por movimiento y video HD al móvil. No hay pago mensual por almacenamiento online, ni contrato, ni cables… y prometen que las pilas pueden durar hasta 2 años, pilas normales AA que tendremos dentro de la cámara.

Instalación

La instalación fue extremadamente sencilla, ya que una vez tengamos la app Blink instalada en el móvil, solo tenemos que escanear tanto el código existente en el módulo de sincronización (este módulo sí que tiene que estar siempre enchufado) como el existe en la cámara (está dentro, junto con las pilas, siendo necesario abrirla para acceder al mismo).

Durante el proceso de instalación tendremos que realizar los siguientes pasos:

– Crear una cuenta (email y contraseña)

– Conectar el módulo de sincronización a la WiFi correspondiente. Para ello es necesario tener instalada la app Blick, que detectará dicho módulo rápidamente.

– Usar la app del móvil para agregar una cámara (se pueden agregar varias al mismo módulo de sincronización, cada sistema puede incluir un máximo de 10 cámaras).

Una vez realizados estos pasos, ya tendremos la cámara visible desde el móvil, siendo posible acceder a ella desde cualquier lugar conectado a Internet.

Configuración

Desde la app es posible realizar una gran cantidad de configuraciones, todas relacionadas con la forma de detectar movimiento, analizar la temperatura y más.

En la sección correspondiente podemos:

– Poner o cambiar el nombre de la cámara, algo necesario para identificarla si tenemos más de una.

– Verificar el estado de las pilas.

– Comprobar la temperatura (se puede poner en Celsius)

– Activar o desactivar la detección de movimiento

– Definir zonas de actividad (para evitar que salte la alarma si hay movimiento en una región específica de la cámara). Esta función aún está en estado beta.

– Definir la sensibilidad (para que no detecte movimientos muy sutiles de hojas de árboles, por ejemplo), la duración del vídeo una vez que empiece a grabar (esto es lo que más afectará a la vida de la pila, ya que no es lo mismo grabar 15 segundos que 5 segundos) y el tiempo de reactivación (después de detectar movimiento y grabar vídeo, estará en modo de pausa el tiempo que le indiquemos aquí).

Además de estas variables podemos activar o desactivar el audio y definir la calidad del vídeo (llega a 1080p).

Almacenamiento

La Blink XT no tiene microSD, como la Sricam, ni tampoco sube los vídeos a la nube, como la Foscam. Lo que hace es guardar los vídeos en un sistema de almacenamiento interno. Cuando dicho sistema se acaba, comienza a borrar los vídeos más antiguos.

Cuando detecta movimiento recibimos una notificación en la app, y en ese momento podemos ver el vídeo y borrarlo, así como guardarlo en nuestro móvil, por lo que las opciones de sacar el contenido de la cámara son muy variadas.

Además de permitir bajar dicho vídeo o borrarlo, podemos definir que se borren automáticamente todos los vídeos con cierta antigüedad, eliminando así la necesidad de preocuparnos con la limpieza.

Ventajas de la Blink XT

– Su tamaño y portabilidad es lo que más destaca. Es muy pequeña, y no depende de cables, por lo que podemos ponerla donde queramos siempre y cuando esté al alcance del módulo de sincronización y de la WiFi. Es realmente pequeña: 71 mm de alto y ancho y 34 mm de grosor.

– Es muy sencillo usarla. Su panel de configuración es limpio, y muy intuitivo.

– Es fácil acceder al material grabado y gestionarlo.

– La visión nocturna es buena, tiene visión nocturna con infrarrojos.

– La lente permite más visibilidad que con otros modelos.

– Con solo dos pilas podemos tener 40.000 segundos de grabación de vídeo.

– No tiene microsd, pero tiene un conector micro usb para poder acceder al material.

Desventajas de la Blink XT

– Depende de alimentación interna, no hay conexión con paneles solares, por lo que hay que estar al tanto por si hay algún problema con las pilas.

– Depende de un módulo de sincronización.

– En algunas ocasiones aparece el mensaje “cámara ocupada”, impidiendo ver el vídeo en directo. Aunque este problema solo ha ocurrido un par de veces durante nuestras pruebas de más de 1 semana, no ha impedido la grabación del movimiento, únicamente la visualización en directo del vídeo.

– No guarda el vídeo grabado en la nube, por lo que si el ladrón decide llevarse la cámara, se llevará también las pruebas. Es cierto que desde el móvil podemos ver y bajar el vídeo, pero el ladrón puede ser más rápido llevándose la cámara alejándola de la zona de cobertura.

Conclusiones

La primera cámara con el módulo de sincronización tiene un coste de 190 euros, siendo posible comprar cámaras adicionales por poco más de 100. Es un precio justo para el tipo de cámara del que estamos hablando, y el poder tener hasta 10 cámaras asociadas a un único módulo, viendo todas ellas desde la misma app, es realmente una gran ventaja.

Echo de menos más accesorios para tener algo más completo, pero es una muy buena opción para comenzar.

Podéis obtenerla en Amazon.

Fuente: wwwhatsnew.com