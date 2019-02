Arce dice que antes la democracia en Bolivia era falsa y ahora está ampliamente fortalecida

Bolivia “despertó de una larga noche de más de 180 años y que hoy amanece a la luz de la esperanza del primer presidente indígena de la historia de esta nación y de la historia de la humanidad”, remarcó Arce.

Ministro Héctor Arce. Foto: @MinJusticiaBol.La Paz, 11 de febrero (ANF). – El ministro de Justicia, Héctor Arce, en la inauguración del 171 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró que la democracia en Bolivia antes era falsa, a diferencia de ahora que está “ampliamente fortalecida” con el denominado proceso de cambio, a la cabeza del presidente Evo Morales.



Recordó que Bolivia retornó a la democracia el 10 de octubre de 1982, después de varios gobiernos militares, procesos de interrupción y de violencia, que muchas veces estaban financiados y procurados desde Estados Unidos.



“El pueblo derramó lágrimas y sangre para recuperar esta democracia, sin embargo, el sistema de partidos políticos se apoderó de los derechos de los ciudadanos y a través de pactos y acuerdos espurios, se cruzaron ríos de sangre solamente para obtener beneficios personales, mezquinos y sectarios”, señaló.



Remarcó que, en la democracia pactada, los ciudadanos sentían que votaban, pero no elegían a sus autoridades porque los gobiernos se formaban en base a acuerdos económicos y sobre la premisa de la repartija del poder.



“En la democracia del pasado no había segunda vuelta electoral, no había elección directa de gobernantes, no había elección de gobernadores, no había referendos, no había mecanismos de participación directa, no había reconocimiento a los derechos democráticos de nuestros pueblos indígenas y nuestras naciones originarias, (es decir, sólo) era una democracia formal, una democracia falsa, una democracia que nos dejó sinsabores y le dejó al pueblo las manos vacías”, aseveró.



En cambio, en el actual proceso –según Arce– la “democracia fue ampliamente fortalecida con un nuevo texto constitucional y con el histórico proceso de cambio que vive Bolivia, a la cabeza del primer presidente indígena de Bolivia y del mundo, como es el compañero Evo Morales”.



Subrayó que hoy en día, en base a la nueva Constitución, el pueblo boliviano no solo elige a sus gobernantes nacionales en primera y segunda vuelta electoral, sino también a gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes, concejales, además, como ningún otro país, a sus máximas autoridades judiciales mediante el voto.



Entonces “estimados comisionados (de la CIDH) y queridos hermanos, en cuanto a derechos humanos y democracia, esta es (ahora) la realidad de la nación boliviana, una nación que ha despertado de una larga noche de más de 180 años, y que hoy amanece a la luz de la esperanza del primer presidente indígena de la historia de esta nación y de la historia de la humanidad”, apuntó.

Fuente: ANF