Arranca era de nuevos vocales constitucionales; de 30, doce tuvieron nexos con el Gobierno de Evo

LA SALA PLENA EN SUCRE QUE ELIGIÓ A LOS 30 NUEVOS VOCALES CONSTITUCIONALES.

El Diario / La Paz

De los 30 Vocales Constitucionales, seleccionados por una comisión de evaluación compuesta por altas autoridades del Órgano Judicial, 12 tuvieron nexos con el Gobierno. De estos 9 participaron en las Elecciones Judiciales del 2011 y 2017, otra de las magistradas estaba al frente de la Dirección del Notariado Plurinacional y fue posesionada por el presidente Evo Morales en julio del 2017.

Ponciano Ruiz Quispe, Gonzalo Flores Céspedes y Ernesto Félix Mur se presentaron como postulantes a magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el 2017. Mientras que Delfín Humberto Betancourt Chinchilla se presentó en el primer proceso de elección de autoridades judiciales en el 2011.

Este último también fue parte de los magistrados suplentes del Tribunal de Sentencia en Sucre donde se desarrollaba el juicio oral por el caso de los misiles chinos, posteriormente renunció a su cargo para trabajar en el Consejo de la Magistratura.

Carolina Cabrera, Hernán Seiwald Suárez y Antonio Justiniano se presentaron al proceso de elección de magistrados para el Tribunal Constitucional Plurinacional en el 2017. Justiniano obtuvo el 32.06 % de la votación en las elecciones judiciales.

DE CONFIANZA

La vocal por La Paz, Blanca Isabel Alarcón Yampasi, fue posesionada por el presidente Evo Morales en julio del 2017, como directora del Notariado Plurinacional. La designación de la nueva titular del Notariado Plurinacional fue realizada a través de una Resolución Suprema firmada por el mandatario.

Los opositores advirtieron que esta exautoridad es una de las personas de confianza del primer mandatario, por lo que asumió el anterior cargo y actualmente se benefició con la designación como vocal constitucional.

OTROS NEXOS

El vocal electo por el departamento de La Paz, Alfredo Jaimes Terrazas, en el 2018 ordenó la aprehensión del Fiscal Departamental porque no se presentó a declarar en el juicio contra el exfiscal Humberto Quispe. Además fue parte del Tribunal Primero de Sentencia de El Alto que dictó una sentencia contra seis co-procesados en el caso denominado falsos COAs (Controles Aduaneros).

Otra de las designaciones que llamó la atención de la oposición política es la de Carlos Ortiz Quezada, que fue uno de los representantes del Sistema Universitario, por la Universidad Autónoma del Beni (UAB) en la evaluación de postulantes a magistrados. La pasada gestión figuraba como funcionario del Tribunal Constitucional Plurinacional.

DENUNCIA

La diputada de Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares, denunció que los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Juan Oswaldo Valencia Alvarado y Zenón Hugo Bacarreza Morales, que avalaron la repostulación del presidente Evo Morales con el fallo 084/2017, contaban con los puntajes más altos en el proceso de evaluación para la designación de vocales constitucionales.

Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Antonio Revilla, señaló que si bien ambas exautoridades participaron del proceso de evaluación para vocales constitucionales, no fueron tomados en cuenta porque no tenían las mejores puntuaciones en comparación del resto de los aspirantes.

Arranca la era de nuevos vocales constitucionales

FUERON ELEGIDOS AYER POR LA SALAS PLENAS DEL TCP Y EL TSJ

ELECCIÓN. Los magistrados del TCP y del TSJ reunidos en sala plena ampliada.

Correo del Sur / Sucre

Este viernes serán posesionados los 30 nuevos vocales constitucionales del país, elegidos por primera vez, entre los que destacan rostros nuevos pero también profesionales que trabajaron con el Gobierno. A partir del lunes, ellos serán los encargados de resolver las acciones tutelares en los nueve departamentos lo que permitirá descongestionar la carga procesal de los jueces que tramitaban las acciones constitucionales.

La Sala Plena ampliada de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) eligió ayer por unanimidad a los primeros 30 vocales constitucionales de 44 que ocuparán las 22 salas constitucionales del país.

En esta elección, se respetó las mejores calificaciones de los postulantes y la meritocracia, aseguraron ayer los presidentes del TSJ, José Antonio Revilla; del TCP, Petronilo Flores; y del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón. No fue posible elegir a los 14 restantes debido a que varios postulantes tendrían procesos disciplinarios y penales pendientes.

Revilla destacó la primera elección de los vocales constitucionales del país que serán posesionados el viernes 15 de febrero.

“Los vocales han sido elegidos por unanimidad y se nombró en base a criterios meritocráticos, los vocales designados son los que ocupan los primeros lugares de las nóminas remitidas por el Consejo y con notas altas”, señaló Revilla.

El Presidente del TCP, subrayó que estos vocales conocerán las acciones de Libertad, Amparo Constitucional, Protección de Privacidad, de Cumplimiento y Popular y tienen que emitir sentencias fundamentadas y razonadas.

El presidente del Consejo, Gonzalo Alcón, aseguró que emitirán una nueva convocatoria para que en el menor tiempo posible se designen a los 14 vocales que faltan.

Revilla aclaró que los ex magistrados del TCP, observados por parlamentarios opositores, Zenón Bacarreza y Oswaldo Valencia no fueron designados. El primero porque no logró las mejores calificaciones.

Entre los elegidos hay varios abogados que trabajaron en dependencias del Órgano Ejecutivo, como Ernesto Mur (vocal por Tarija) que fue designado por Evo Morales como magistrado del Tribunal Constitucional y hasta ahora Representante de la Procuraduría en Tarija.

Blanca Alarcón era directora del Notariado dependiente del Ministerio de Justicia e Israel Campero también trabajó en el Ministerio de Justicia.

En Chuquisaca, fueron elegidos Gonzalo Flores (ex director del SERECI) y el juez Ángel Edson Dávalos que tenían las mejores notas. Quedan dos vocalías pendientes de designación.