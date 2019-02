Borda anuncia acciones judiciales contra el diputado que denunció ‘clan’

Por difamación, calumnia e injuria

El presidente de la Cámara Baja, Víctor Borda, anunció que iniciará acciones judiciales contra el diputado José Carlos Gutiérrez, quien lo denunció de haber instalado un “clan” de tráfico en el Órgano Judicial.

“Ya no me voy a referir a este tema, sino lo único que voy a hacer es recurrir a las instancias judiciales, creo que ya es pertinente ese tema”, manifestó Borda, quien precisó que hará una demanda por difamación, calumnia e injuria contra el opositor.

Gutiérrez ya denunció públicamente que Borda uso su influencia para que Edwin Aguayo sea elegido como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y que éste a su vez posesionó a la cuñada del presidente de Diputados como vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Potosí.

Sin embargo, la última denuncia que hizo Gutiérrez fue la que provocó que el diputado oficialista anuncie acciones judiciales.

En la última denuncia pública, hecha este miércoles, Gutiérrez vinculó al vocal constitucional recientemente elegido Vladimir Humberto Velásquez Ortega, con el “Clan Borda”.

Según el opositor, Velásquez, cuando era juez en 2018, tramitó la anulación del matrimonio de Marco Borda, hermano de Víctor, en sólo 10 días -cuando es un proceso que puede durar meses- y ejecutorió la sentencia el 19 de abril, un día antes de que Marco Borda se vuelva a casar, en esta oportunidad con Ingrid Arizaga, quien después llegó a ser vocal del TDJ potosino posesionada por Aguayo.

Gutiérrez sostuvo que Velásquez fue elegido vocal constitucional gracias a un “pago de favores” en el “Clan Borda”. Dicha elección, realizada tras un proceso de exámenes y entrevistas, fue decisión de los magistrados del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo de Justicia, entre los que está Aguayo.

Para Víctor Borda, es “irracional” que el opositor apele a la separación de su hermano como argumento para su denuncia.

El oficialista sostuvo que ha llegado el momento en que se frene este tipo de situación, puesto que en su criterio el opositor no demuestra sus acusaciones y sólo incurre en una campaña de desprestigio.

“Hay una difamación, calumnia injuria ¿En dónde yo le he metido a este vocal? No conozco su nombre ¿Cómo he influenciado? Eso tiene que demostrar”, agregó el presidente de la Cámara de Diputados.

