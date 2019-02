Cómo seguir los resultados deportivos desde el móvil

Cada día son más las personas que se suman a seguir todo tipo de deportes como el fútbol, béisbol y muchos otros más. Por ello, es importante tener a la mano la plataforma necesaria para estar al tanto de lo que sucede en un partido o liga específica y con un montón de detalles de interés.

Así que si no puedes asistir a uno o varios encuentros de tu competición o equipo favorito, aquí te dejamos una lista con parte de las mejores aplicaciones gratuitas para darte resultados en tiempo real, las mejores noticias sobre conjuntos y jugadores preferidos, entre otras cosas más.

Con más de 1 millón de comentarios y valoraciones en Google Play, Onefootball cuenta con absolutamente todo para ser la mejor aplicación de este listado. En ella podrás ver noticias de último momento sobre tus equipos favoritos, como transferencias de jugadores, rumores y muchas opciones más. Sumado a ello también encontrarás comentarios en vivo en todos los juegos y partidos disputándose a la hora, al igual que sus respectivas estadísticas sobre lo ocurrido.

Al ser el líder mundial en deportes, no puede hacer falta la experimentada app de ESPN. En esta aplicación podrás navegar lo más fácil y sencillamente posible, llegando a las partes más profundas deportivamente hablando, ya que se especializa en diversos deportes y no únicamente en el más popular. Incluye alertas sobre tus juegos marcados para estar al tanto de los mismos mientras trabajas o estudias, además de que podrás ver todos los vídeos para que no te pierdas de nada y estés siempre informado.

Esta app, especializada concretamente en fútbol, cuenta con más de 2.000 mil ligas a nivel mundial del deporte rey y hasta datos de 10 deportes adicionales. En el área de las notificaciones, 365Scores cuenta con una detallada personalización. Por otro lado, puedes configurar la app para que te notifique absolutamente todo desde el momento que comienza el partido hasta que suena el pitazo final, como faltas de gravedad, tarjetas, goles, sustituciones, entre otras cosas.

La nombrada aplicación tiene 22 disciplinas deportivas a seguir, muy buenas características y datos junto a una buena funcionalidad según comentarios de usuarios. Además, cuenta con la compatibilidad del sistema operativo Android Wear, lo que te permitirá ver el seguimiento de tus partidos en tiempo real desde tu smartwatch. Al igual que la anterior, está disponible a coste cero.

Según cientos de usuarios, esta es la aplicación que deberías tener si de estadísticas y datos se habla. Entre lo más destacado de BeSoccer tenemos, por ejemplo, que puedes utilizar una opción para comparar a tus jugadores preferidos de distintas zonas del campo y así calcular quién tiene mejores estadísticas y mejor desempeño. A día de hoy cuenta con una valoración de 4.5 y más de 10 millones de descargas.

Fuente: wwwhatsnew.com