Contraloría conmina a la Alcaldía de Tarija a iniciar proceso legal contra Óscar Montes

Tras el informe emitido por la Contraloría General del Estado, sobre responsabilidad civil del ex Alcalde Oscar Montes y ex autoridades municipales de su gestión, además de empresas involucradas, por un monto de 800.000 bolivianos que deberán ser devueltos en 10 días, el exalcalde aseguró que no realizará la devolución y que se someterá a la justicia en cuanto a este tema.

El informe es referente al pago del adelanto del proyecto de paso a desnivel en la zona de ingreso a San Gerónimo en la intersección de las avenidas Las Américas y Alto de la Alianza en las gestiones 2012 a 2015.

Es en este sentido, que ante esta denuncia y formalidad realizada por la Contraloría para que Montes cancelé el monto estipulado, la ex autoridad respondió: “no pienso devolverlo un solo peso, porque yo no he recibido un sólo peso de aquello”, alegando posteriormente que espera que la justicia considere los antecedentes, delegando toda responsabilidad a las empresas involucradas en la transacción de pago del anticipo.

“Yo no he tenido ningún tipo participación en este tema, yo voy a ir a la justicia y voy a demostrar de que las empresas que están involucradas tienen que devolver, si es que hay algo que devolver, yo estoy de solidario porque era Alcalde, mi única participación era por haber sido Alcalde nada más”, declaró Montes.

Por su parte el Municipio de Tarija, luego de conocer el dictamen de la Contraloría, que también establece que ante el incumplimiento de lo establecido se aplicarán sanciones en contra del Gobierno Municipal en caso de no realizar el cobro, además de las declaraciones del ex alcalde Montes que no realizará el pago, la Alcaldía anunció que desde su área jurídica, iniciará un proceso penal contra la ex autoridad.

“Efectuado todos los análisis por parte de la Contraloría, estos hacen un sin número de observaciones y se procede a la notificación de los involucrados, por parte de la Contraloría General, nosotros hemos sido notificados con el informe y con la nota del Contralor Departamental, en la que concluye que el proceso de notificación a los involucrados está en curso y el mismo será remitido a nosotros para el inicio de las acciones legales correspondientes”, informó la directora jurídica de la Alcaldía de Tarija, Dielka Dekker.

Este anuncio de proceso penal contra el ex alcalde Montes, es apoyado también por la Federación de Departamental de Juntas vecinales (Fedjuve), que mediante la voz de su presidente, Edwin Rosas, solicitó realizar todos los mecanismos disponibles por el Municipio, para recuperar el adelanto.

“Son 800.000 bolivianos los que debe pagar el ex Alcalde, nosotros estamos preocupados porque es una muestra más, y que está saliendo a la luz, de la forma de lo mal que se manejaban los recursos en la anterior gestión municipal, que era el mejor momento de nuestro Municipio, donde hubo muchos errores y acciones administrativas, que lógicamente han perjudicado a toda la población, la ex autoridad es responsable total de este tema y se tiene que tratar de recuperar este dinero”, dijo Rosas.

Cabe recordar, que el dictamen de la Contraloría, establece responsabilidad civil, del exalcalde Oscar Montes, los exfuncionarios, Raúl Salazar y Gonzalo De Los Ríos, por disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, pérdida de activos y bienes del Estado, por negligencia e irresponsabilidad de los funcionarios y por apropiación arbitraria de bienes.

Pero también establece responsabilidad de la empresa Erika S.R.L, en el actual representante legal y la Asociación Accidental Integración, que estaba conformada por la empresa consultora DIA S.R.L., la empresa consultora Creativa Tarija Concretar, la empresa consultora EOLO S.R.L. y la empresa unipersonal Polosur.

